Tamara Báez se cansó de las críticas y cruzó a los haters: "Andá a laburar y medicate"

No es la primera vez que Tamara Báez se convierte en el blanco de las críticas de los haters que comparan la imagen de su DNI, con la que muestra hoy por hoy en las redes. La influencer se cansó de los cuestionamientos y salió a responder en sus redes.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, la pareja de L-Gante expresó: "Yo me pregunto, '¿No se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata y Tamara Báez sin plata?', soy la misma persona".

Tamara Báez.

Con respecto al look que lució en ese momento, la influencer explicó: "Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque yo sigo siendo de barrio, sigo usando ropa deportiva, tenía flequillo, me sentía turrita ¿y? ¿Qué problema hay?".

Para terminar, la mamá de Jamaica sentenció: "No entiendo qué les molesta o por qué se ponen contentos cuando comentan cosas feas o comparten y dicen cosas feas. Andá a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro porque es re triste eso, suerte".

L-Gante le hizo un exclusivo regalo a Tamara Báez por su cumpleaños

L-Gante sorprendió a Tamara Báez al regalarle nada más ni nada menos que un Fiat 500 de color negro al que en el parabrisa le puso "La mafilia", al igual que todos sus vehículos. Como era de esperarse, juntos fueron a dar una vuelta para probar la nueva adquisición.

El cantante filmó a Tamara mientras manejaba y entre risas expresó: "Peligro" y escribió: "Feliz cumpleaños. Te amooo". Seguido a eso, el artista publicó una postal en la que luce un pasamontañas al lado del auto que le regaló a la cumpleañera y agregó: "Acá con la mecha de Tamara".