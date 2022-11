Tamara Falcó hará que vayas a correr a Zara

Se trata de un vestido verde de la marca reconocida Zara. Las navidades siempre hacen correr a más de uno. Cuando se proponen a buscar ese look especial para las fechas más esperadas del año. Tamara Falcó sin darse cuenta les dió la idea de llevar este traje elegante. La colaboradora de televisión española lo mostró en sus redes sociales a través de las historias.

Hace poco la reina Letizia Ortiz también Lució un vestido en este sofisticado color verde, en su llegada al país croata. En esta oportunidad Tamara Falcó Lució un vestido, lleno de brillos en sus mangas junto a un delicado escote. Este diseño se ciñe perfectamente a la cintura. Este este tono permite combinarse con el fucsia o con el champán, pero también puede puede elegir el negro para crear un estilismo más elegante.

El look que pertenece a la cadena de indumentaria Zara, puede convertirse en el más comentado por tus allegados, pero en definitiva puedes optar por una vestuario similar, sin dejar lo elegante a un lado. Cada look que suelta la diseñadora española, es un sí a la moda que no hay que desaprovechar ¿vas por él?.