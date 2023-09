Maxi Guidici cometió un intento de suicidio, por lo que Juliana Díaz lo hospedó en su departamento hasta que llegó su familia a Buenos Aires. Sin embargo, algunos periodistas pusieron en duda la depresión del exparticipante de Gran Hermano, como lo hizo Tartu.

Juliana Díaz estuvo presente en "El Debate del Bailando" a través de una llamada telefónica, donde explicó qué fue lo que pasó. Al mencionar que su expareja atravesó una falta de contención ya que los dos están solos en Buenos Aires, Tartu la interrumpió. "Pero tiene 36 años, ¿qué contención necesitas a los 36 años? Tu pareja te deja, se come un bajón ¿y por eso te tenés que bajar un blister de pastillas?", lanzó el periodista poniendo en tela de juicio lo que hizo Maxi.

La reacción de Juliana Díaz

"Chicos está enfermo, es un problema de salud mental. Las personas que no tienen problema de salud mental, no lo saben y hacen este tipo de comentarios de mierda. Una persona que sufre depresión sí tiene ataques de ansiedad, sí tiene ganas de matarse", respondió Juliana haciéndole frente a la devolución de Tartu.

"A mí me pasó cuando falleció mi hermano, yo no sabía para donde disparar, estuve super depresiva y también me quería morir. No es porque la pareja lo deja o porque no tiene trabajo", agregó la participante del Bailando 2023. "Son momentos de angustia, Juliana", retrucó Tartu. "Claramente no es solo un momento de angustia porque sino una persona no se quiere matar", respondió con firmeza la expareja de Maxi Guidici.