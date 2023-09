En las últimas horas, Maxi Guidici fue tendencia y preocupó a todos porque intentó quitarse la vida consumiendo un blíster de patillas de Clonazepam. El ex Gran Hermano quedó internado en el hospital de Ramos Mejía y después se dirigió a la casa de Juliana Díaz, su exnovia. Ahora apareció en las redes sociales para tranquilizar a los medios y a todo su público.

En LAM, Juliana había dado detalles de como fue que sucedió la noche en donde Maxi quiso terminar con su vida. “Ayer él me llama super angustiado y yo le pregunté cómo estaba por lo del choque. Yo había tomado la decisión de separarnos, de que nos tomemos unos días porque la verdad que se estaba tornando muy poco sana la relación, muchas peleas, tóxico, fuerte”, dijo su exnovia.

Maxi Guidici reapareció con un comunicado en sus redes sociales. "Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí", comenzó el breve escrito en sus historias. "No hablen más con nadie que no sea yo.. o el Cone..", dijo el ex Gran Hermano dejando afuera a Juliana, su exnovia y también excompañera de certamen.

"En breve hago un video contando todo", explicó el cordobés. "Juli no hizo nada malo, nada! Es una muy buena persona que formo parte de una etapa linda mi vida. Ya sin idas y vueltas.. Esa Juli ya no forma nada para mí", expresó con respecto a la ruptura con su exnovia. "En breve hago video. Los quiero mucho mucho", cerró el comunicado Maxi Guidici.

