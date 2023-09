Maxi Guidici tuvo un intento de suicidio el jueves por la noche, dejando a todos sus excompañeros de Gran Hermano preocupados. Uno de ellos, fue Ariel Ansaldo, quien reveló la charla que tuvo horas antes con el cordobés.

En “Corta por Lozano”, el parrillero detalló el chat que tuvo con Maxi y leyó textuales escalofriantes que tuvo el cordobés minutos previos a intentar suicidarse. Al mismo tiempo, destacó como se manejaron con Juliana Díaz y Alexis “El Cone” Quiroga.

Los fuertes mensajes de Maxi Guidici con Ariel Ansaldo

Durante un móvil que tuvo en “Corta por Lozano”, el parrillero detalló: “Anoche a las 12 arrancó esto. Yo lo había llamado a las 10 de la noche, después de ver el posteo de Juliana, donde ellos se habían separado. Después no me respondió más”, relató Ariel. Luego, agregó: “Me llega está respuesta ‘gracias por todo’. A lo que le respondo ¿Qué te está pasando’”.

Ariel Ansaldo luego, arrojó: “Maxi, nos vemos mañana. Y él me dice, ‘no, no nos vemos más…” Fueron las escalofriantes palabras que usó el cordobés a su amigo. Acto seguido, Maxi Guidici me escribió: “Me voy a matar. Te quise mucho”. En el estudio todos quedaron en shock.

Maxi Guidici

Maxi Guidici fue llevado al Hospital Ramos Mejía y detenido por la policía. “Me denunciaron por intentar suicidarme”, leyó Ariel Ansaldo en el mensaje que le escribió el cordobés a su amigo en un momento delicado.

J.M