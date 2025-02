"Te amo, Clau": Wanda Nara emocionó al mostrar el regalo que le hizo su suegra

Wanda Nara recibió un tierno regalo de su suegra, Claudia Valenzuela, y no dudó en compartirlo con sus seguidores en redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la empresaria mostró con emoción el obsequio que le hizo la madre de L-Gante: una taza con imágenes de Hello Kitty, personalizada con su nombre y un corazón en la asa.

El regalo de Claudia Valenzuela a Wanda Nara

“Miren qué me regaló mi suegra. No lo puedo creer, es hermoso, Clau, te amo”, expresó Wanda en el video donde exhibe la taza, dejando en claro el cariño que siento por la mamá del cantante de cumbia 420. La publicación no tardó en viralizarse, ya que el gesto de Claudia Valenzuela fue interpretado por muchos como una muestra de la buena relación que mantiene con la pareja de su hijo.

Este tierno detalle no paso desapercibido entre los seguidores de Wanda y L-Gante, quien suelen estar atentos a cada uno de sus movimientos. La empresaria, que recientemente confirmó su romance con el músico, ha demostrado en varias ocasiones lo cómoda que se siente dentro del entorno familiar de su novio, compartiendo con sus seres queridos y recibiendo gestos de afecto como este.

Guerra de Kities, Wanda Nara vs la China Suárez

El fanatismo de Wanda Nara por Hello Kitty ha sido tema de conversación en los últimos tiempos, especialmente después de que se la vinculara con una supuesta “guerra de Kitties” con la China Suárez. Todo comenzó cuando ambas publicaron imágenes relacionadas con el icónico personaje japonés, lo que generó rumores de competencia entre ellas. Ahora, con este nuevo regalo, el amor de Wanda por Hello Kitty sigue cobrando protagonismo en las redes sociales.

Wanda Nara y la China Suárez

Por su parte, Claudia Valenzuela ha demostrado en más de una oportunidad su apoyo a la relación de su hijo con Wanda. En eventos públicos y a través de sus redes sociales, se la ha visto compartiendo momentos con la empresaria y expresando su afecto por ella. Este nuevo gesto no hace más que reforzar la cercanía entre ambas.

Claudia Valenzuela y L-Gante

En medio de los compromisos laborales y la exposición mediática, Wanda Nara continúa disfrutando de su relación con L-Gante y fortaleciendo lazos con su familia. Mientras tanto, sus seguidores siguen atentos a cada detalles de su vida, celebrando como ellos los momentos felices, como este emotivo regalo que recibió de su suegra, Claudia Valenzuela.

N.L