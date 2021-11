Tené en cuenta el clima astrológico para este 5 de noviembre del 2021

Aries vuelve a darle a vueltas mil y una vez a la cabeza pensamientos recurrentes y preguntas ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera cambiado si…? Una etapa de autoanálisis y conclusiones. En eje con Libra, aparece lo insatisfecho, todo lo que no querés en tu vida, afloran los enojos y los cambios. Seguis creciendo en lo profesional y personal. Capricornio: buscando encontrarle placer a los momentos de recreación y ocio. La consigna es relajar, aflojar tensión laboral, despejar la mente. Géminis: los celos terminan enfermando. Y no estoy hablando de la pareja, también las amistades se celan.

Hoy es Enlazador de mundos Magnético Blanco en el Calendario Maya

Una vez un maestro metafísico me preguntó: ¿sabes cual es la diferencia entre los ángeles y nosotros? Que los ángeles no saben decir que no. Ellos son Puro Amor, por eso no pueden negarse a nuestras oraciones. A cada ruego el ángel contesta: sí. Pide de corazón y se te dará. Elije cuidadosamente tus pedidos, sabe que cada pedido que hagas se te concederá. Cuida que tus pedidos no perjudiquen a otras personas, porque los ángeles no pueden favorecer a unos sí y a otros no, eso va en contra de la ley del libre albedrío. Trabaja concientemente con los ángeles para transformar tu vida y el mundo. Cuando pides algo una legión de ángeles está volando en tu ayuda.

AFIRMACION DEL DIA

Pido asistencia a mis ángeles con conciencia, haciendo uso responsablemente de la herramienta que los ángeles me proveen todo el tiempo.

