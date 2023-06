Las redes se renuevan constantemente, pero muchas veces temas candentes del pasado vuelven a estar en boga. En esta oportunidad, desde TikTok se reflotó la teoría sobre la mala onda que habría existido entre Claudia Schiffer y Valeria Mazza.

"Top models idénticas: Valeria Mazza y Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, de origen alemán era una de las consentidas supermodelos de los noventa. Musa de varios diseñadores, favorita de Carl Lagerfel y Gianni Versace. Mientras que Valeria Mazza, de origen argentino, fue descubierta por un estilista a los diecisiete años, y rápidamente se hizo de un lugar en las pasarelas, cosa que a Claudia no le gustó nada", comenzó relatando un usuario de la famosa red social.

"E incluso llegaron a coincidir varias veces, compartiendo pasarelas, aunque se dice que Claudia le pedía a los diseñadores que no contrataran a Valeria", agregó sobre la teoría que rondaban detrás de bastidores de los grandes desfiles de moda de los 90.

Qué dijo Valeria Mazza sobre su supuesta enemistad con Claudia Schiffer

Mucho tiempo atrás, Valeria se refirió sobre este supuesto conflicto, reconociendo que existía "tensión" entre ellas por su parecido físico.

Valeria Mazza en una producción de moda

Claudia Schiffer, la modelo fetiche de los 90

"Sí, al principio. Cuando empecé no le divertía mucho y donde pudo trató de sacarme, de correrme", contó Valeria en una entrevista de 2013 para "Desayuno Americano", el programa de Pamela David. "A mí no me hacía nada, pero yo sabía que hablaba con diseñadores para que no estuviera en el desfile. Esas cosas son moneda corriente en el mundo de la moda", agregó Mazza.

"Cuando yo empecé decían 'se parece a Claudia' y, para mucha gente, eso podía ser buenísimo, pero la verdad es que en algunas cosas te ayudaba y en otras era difícil; tenía que lograr diferenciarme, porque Claudia había una sola", recordó sobre ese momento complejo en su carrera.

