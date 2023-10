The Weeknd se despidió de la Argentina con un show distópico y futurista: las mejores fotos y videos

The Weeknd cumplió con las expectativas de los fanáticos argentinos en las dos fechas que tenía programado para “After Hours Til Dawn”, su gira mundial que marca su despedida de los escenarios con el proyecto que le dio la fama.

El cantante canadiense paralizó la noche del miércoles 18 y jueves 19 de octubre al Estadio River Plate, y se consagró como el nuevo Rey del Pop.

The Weeknd en el Estadio Monumental

Abel Tesfaye, el rostro detrás de The Weeknd, apostó por una puesta en escena mega futurística y distópica, que sorprendió a todos por el juego de luces, efectos especiales y su exquisita propuesta musical.

El show inició alrededor de las 19:30 horas, con KAYTRANADA, quien se subió al escenario para llenar de música ese aire de expectativas tan indescriptible. El artista haitiano-canadiense es de las figuras más relevantes en la escena electrónica y atraviesa un gran momento en su carrera. Viene de abrir para Beyonce en el "Renaissance World Tour" y sigue sumando colaboraciones con artistas como Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Alicia Keys y Pharrell Williams.

Al finalizar su presentación, pasada las 21 horas, las pantallas, un globo en forma de luna que empezó a inflarse y la escenografía, sumieron al público en una ciudad de ciencia ficción inmersiva con edificios emblemáticos de distintas partes del mundo. En este escenario que se presenta como el de un viaje post-apocalíptico, The Weeknd, finalmente hizo su entrada para presentar "After Hours" (2020) y "Dawn FM" (2022).

Cantó todos sus éxitos, pasando por "La Fama", colaboración con Rosalía, "False Alarm", "Too Late", "Die For You", hasta llegar a grandes clásicos como "Blinding Ligths" y "Can’t feel My Face".

The Weeknd interpretó 41 canciones que lo dejaron en una extensa pasarela y un icónico escenario por más de dos horas y treinta minutos. Asimismo, el músico no dudó en elogiar al público argentino, quiénes corearon el "olé" y festejaron su presencia en el Monumental. El oriundo de Toronto se vio muy feliz y cercano con sus fanáticos, interactuando muy cerca junto a ellos y hasta besos entregó.

El look futurista de The Weeknd

En sintonía con la magnética escenografía, Abel sorprendió a los más de 75 mil fanáticos que se acercaron a verlo con un look al mejor estilo robótico sexy.

Usó una máscara en donde el rostro no se le veía, y el brazo izquierdo era el de un robot, parecido a robocop. Con respecto al outfit, optó por llevar un conjunto con tela militar.

El momento más emotivo de la noche llegó minutos previos de finalizar el show. Expresó sus sentimientos, gritando "I Love You Argentina". Además, agradeció por el cariño y apoyo que el público le ha regalado en todos estos años de carrera musical.

Con gritos, aplausos y emociones a flor de piel, el canadiense se despidió para siempre de nuestro país en su personaje como The Weeknd, pues, seguramente, la próxima vez que volvamos a saber de él será junto con otro proyecto musical que, sin duda alguna, tendrá todo el apoyo de esta parte del mundo.

