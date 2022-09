The Weeknd se quedó sin voz en pleno show y tuvo que suspenderlo: "Estoy devastado"

The Weeknd pasó uno de sus peores momentos profesionales en la noche de este sábado cuando se quedó sin voz en pleno show.

El cantante estaba dando el segundo concierto en el Sofi Stadium de Los Ángeles cuando hizo parar la música y le habló a sus fans.

Según Us Magazine, el ex de Selena Gómez lo primero que dijo fue: "No sé qué ha pasado, pero me he quedado sin voz. Esto me está matando. No quiero parar el show, pero no puedo darles el concierto que quiero ahora mismo".



Luego, el artista señaló: "Me aseguraré de que todo el mundo esté bien, y les devolveré el dinero. Haré un espectáculo muy pronto para ustedes. Pero quería salir y disculparme personalmente y no tuitearlo o Instagramearlo o lo que sea. Me disculpo. Lo siento mucho. Los quiero mucho".

Más tarde The Weeknd se expresó a través de sus redes sociales: "Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se iba y se me cayó el corazón. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Prometo que los compensaré con una nueva fecha".

Hasta el momento no ha anunciado una nueva fecha para el show.

El día que The Weeknd y Angelina Jolie fueron descubiertos "in fraganti".

En julio de 2021 se los vio a Angelina Jolie y The Weeknd cenando en un reconocido restaurante de Los Ángeles. El encuentro en "Giorgio Baldi", el restó de comida italiana, duró varias horas pero ambos se despidieron en la puerta y cada uno se fue por separado, lo que puede ser interpretado como una estrategia para desviar a la prensa.

Si bien el encuentro pudo haber sido por motivos laborales, la posibilidad de un nuevo romance comenzó a tomar fuerza dadas las miradas que intercambiaron durante el encuentro.

Desde el entorno de The Weeknd afirmaron que el encuentro fue estrictamente laboral, algo que no condice con las imágenes de la animada cena que compartieron.

Otras versiones aseguran que el encuentro los unió para hablar del amor que ambos tienen por Etiopía de donde los padres del también cantante, son oriundos y Jolie siente una gran empatía por el país en el que adoptó a su hija Zahara.