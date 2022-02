Thelma Fardin hizo un descargo luego de que el juicio contra Juan Darthés volviera a cero

Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, Thelma Fardin hizo su descargo, luego de que el tribunal de Brasil, dictaminara volver a cero el juicio contra Juan Darthés que ya estaba en su etapa final, lo que sin dudas es muy frustrante para la actriz que movió cielo y tierra para poder ser escuchada por la justicia.

"Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos. Es injusto que una víctima tenga que saber tantos tecnicismos", comenzó diciendo Thelma Fardin.

Thelma Fardin

"El mensaje hoy es la impunidad, porque viajé a Nicaragua, en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo, pero este tipo se profugó a Brasil, prófugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo", explicó Thelma Fardin dejando en evidencia que primero dijeron que lo juzgarían en el país vecino y ahora comunicaron que no puede ser así.

"La justicia me escuchó a mi, escuchó a un montón de testigos. Haberme escuchado a mi, eso significa un nivel de revictimización violento, todo lo que hice entonces, ¿fue para nada, para que hoy tres tipos digan 'no, no hay jurisdicción', cuando un juez ya se había expedido sobre el tema?", se preguntó Thelma Fardin indignada.

Thelma Fardin

"Nos piden que vayamos a la justicia y la justicia dice esta barbaridad, es una aberración", dijo Thelma Fardin reconociendo que si esto es lo que ocurre en un caso como el de ella que logró alcanzar tanta visibilidad, qué es lo que pasará con las mujeres que no tienen el apoyo de famosos o la cobertura de los medios.

"Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas así de raras, porque esto es raro. Hasta qué punto llega el poder y la influencia sobre un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final, evidentemente lo que no quieren es que se juzgue, porque es tan contundente la prueba que lo único que quieren es evitar la justicia", sentenció Thelma Fardin.

"Pero este no es el final, nos queda la Corte Suprema y si nos dicen que no se puede ir a la justicia federal, iremos a la justicia local, pero vamos a seguir insistiendo en que la justicia escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida", fueron las últimas palabras de Thelma Fardin que expresó que no se dará por vencida.