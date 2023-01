Thiago, el último eliminado de Gran Hermano, habló de la traición de Daniela: "La estoy esperando"

En una entrevista cara a cxara con Thiago Medina el joven de González Catán, ex participante de Gran Hermano manifestó el jugador que puede ganar la competencia, habló de su vida personal, quién es él como persona, los desafíos que tiene en adelante, la relación que tiene con Daniela.

Thiago se autodefine como un chico humilde, laburante de toda la vida, y el motor para lograr sus metas; es su familia y no existen otros “Thiagos”, lo que vieron en la casa es la esencia de él. Al mencionar el nombre de Daniela se sonroja y confiesa que le gusta mucho y mantiene una conexión que nunca le pasó con otras personas por ese motivo la está esperando con ansias.

El ex trabajador del Mercado Central espera que su fututo laboral sea bueno, tiene muchas ganas de salir adelante y está esperando lo mejor para este año. "Soy un chico humilde, de barrio. Que laburó toda su vida", dijo.

"Dani me gusta mucho, tuvimos conexión, la estoy esperando", dijo sobre su vínculo con Daniela, quien realizó la votación espontánea antes de su partido de Gran Hermano.

Tiene mucha Fe que gane la competencia Nacho, porque es el mejor jugador, es inteligente y juega a ser él mismo. Agrega que se veía como ganador pero hoy le toca mirarlo desde afuera. "A mi me gustaría que gane él, Dani, Romi. Puede ganar cualquiera. Fuimos todos a querer ganar, pero ahora estoy acá afuera", disparó.

Gran Hermano: Cuál es el trabajo que consiguió Thiago a días de su eliminación

Hace pocos días Thiago fue el nuevo eliminado de Gran Hermano, entre llantos, abrazos y mucho cariño fue despedido de la casa más famosa, para ser muy bien recibido en el afuera, su casa de González Catán refaccionada y con una promesa de trabajo que ya se cumplió en las últimas horas.

El joven de 19 años ya tiene su futuro asegurado, la noticia trascendió por su hermana, Camila, que lo contó en una nota sobre el ofrecimiento laboral que pronto ocupará.

Al salir de la competencia, Thiago contó que piensa sobre su futuro personal y amoroso con Daniela: ‘’Antes me decían de alquilar, y te decía ‘Ni loco’, pero ahora sé mis hermanos que pueden arreglárselas sin mí. Me gustaría estar solo un tiempo y ver lo que es salir adelante”,

Y aseguró sobre sus deseos a nivel laboral: “Realmente me gustaría boxear, pero también me gustaría estar en la tele. Panelista o cualquier cosa, porque me gusta una banda la tele. Me gusta estar hablando, preguntar cosas, o detrás de cámaras ayudante a acomodar algo’’.

Mediante un dialogo con María Isabel Sánchez en Resumen Blue de Mitre Live, la hermana de Thiago, Camila Medina, reveló la noticia del ofrecimiento de trabajo, que se basaría en el cuidado de una propiedad horizontal, de un edificio: "Le consiguieron un trabajo de encargado de edificio en el barrio".