Thiago Medina bloqueó a L-Gante de las redes de Daniela Celis: "Me cansé"

Thiago Medina y Daniela Celis son dos de los participantes de Gran Hermano que iniciaron su relación dentro de la casa y la siguieron una vez que quedaron fuera del reality. Sin embargo, cuando "Pestañela" se reencontró con su teléfono, notó que L-Gante le había enviado mensajes.

Por su parte, L-Gante desmintió en ese momento que eso haya sido así y expresó que fue al revés. Pero en los últimos días, salió a la luz que Thiago Medina tomó el control de la cuenta de Instagram de su pareja, Daniela Celis y decidió bloquear al cantante.

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Lo bloqueé. No tengo problema en decirlo. Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé", expresó el ex participante de Gran Hermano haciéndole frente a la decisión que tomó y los motivos que lo llevaron a eso.

Por su parte, "Pestañela" apoyó y defendió a su pareja de quienes lo tildaron de "tóxico" por su actitud y expresó: "Es que no paraba de mandar mensajes chicas, todo el tiempo mandaba mensajes, él me mandaba", justificó la novia de Thiago.

Daniela Celis y Thiago Medina.

Thiago Medina y Daniela de Gran Hermano desmintieron los rumores de crisis

Daniela compartió una foto con Thiago en su cuenta de Instagram en donde se los ve unidos y sonrientes, para que no quede ninguna duda de que está todo bien entre ellos.

Daniela y Thiago.

Y por si esto no alcanzaba, el joven hizo lo mismo y se animó a escribirle un romántico mensaje a Daniela: "Desde el 17 de octubre y hasta siempre juntos".