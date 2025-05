En sus últimos lanzamientos, Netflix se destaca por ofrecer diversas opciones con gran aceptación de la audiencia, sumando a su amplio catálogo producciones para todo tipo de gustos. Y entre el abanico de producciones que se pueden disfrutar, una de las series del momento se trata de una comedia que en 8 capítulos conquista a quien la ve.

Se trata de The Four Seasons, una producción que causa tanto risas como momentos de reflexión sobre la amistad, el amor y las decisiones que se toman para cuidar a un otro y preservar los vínculos. Estrenada el 1 de mayo y protagonizada por Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Colman Domingo, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani y Erika Henningsen, ya se posiciona entre las más vistas de la plataforma.

De qué se trata de The Four Seasons

Si de opciones para disfrutar se habla, Netflix tiene un gran catálogo que se puede adaptar a diversos gustos. Desde historias de terror, amor o documentales, la plataforma tiene excelentes contenidos que prometen entretener en cualquier momento. Y en este contexto, el reciente estreno de The Four Seasons se alinea a esta característica.

The Four Seasons es una de las nuevas apuestas de la plataforma, con 8 capítulos, la serie propone tratar un tema un tanto delicado con humor pero sin dejar de visualizar problemáticas. La ficción sigue la historia de un grupo de tres parejas, que son amigos y de compartir diversos aspectos de su vida, todos se ven dentro de una situación que no querrían: una de las parejas se separa.

De allí, cambia la dinámica que solían tener para compartir diversos momentos, entre ellos viajes. Puntualmente, la narrativa se construye siguiendo a este grupo de amigos que durante un año hace cuatro “escapadas”, una por estación de año.

Cada uno de los viajes, por estación del año, ocupa dos capítulos y allí se desarrollan emociones vinculadas a la época, siendo la primavera como un renacer, el verano como algo al que se aspira, el otoño como el dejar ir y el invierno como la aceptación de lo que sucede. De esta forma, se plantean cada reacción de los seis protagonistas.

Tras su estreno, el 1 de mayo, The Four Seasons se posicionó como una de las más vistas de Netflix, como así también es una de las más charladas en redes sociales, siendo situaciones que se atraviesan en la vida.