La separación de Thiago Medina y Daniela Celis agarró a todos sus seguidores desprevenidos. El exparticipante de Gran Hermano explicaba en sus redes sociales que no se trataba de una broma, y que ambos se habían sentado a hablar de la situación. Sin embargo, muchos usuarios lo siguieron considerando imposible. Finalmente, y tras un par de días en silencio, la panelista de Luzu TV utilizó su cuenta de Instagram y se pronunció al respecto. De esta misma manera, mostró cómo es la adaptación de vivir sola con sus hijas, Laia y Aimé, y llevó tranquilidad a los fanáticos.

Thiago Medina, Daniela Celis, Laia y Aimé

La palabra de Daniela Celis, tras su separación de Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina anunciaron su separación, a través de las redes sociales, antes de que si quiera comenzaran a circularse posibles rumores. La pareja venía de unas tiernas vacaciones familiares y de celebrar el primer añito de Laia y Aimé, sus gemelas. Sin embargo, la relación no se construía como ellos se habían imaginado y, según lo que contó el exparticipante, fue esa la razón por la que decidieron tomarse un tiempo.

Thiago Medina, Daniela Celis, Laia y Aimé

Durante algunos días, Daniela mantuvo el silencio y dejó que Thiago se pronunciara. Pero, el pasado martes 6 de mayo, decidió hacer una historia en su cuenta de Instagram donde confirmaba los detalles que su expareja había contado en sus redes sociales. "Por más que no estemos juntos entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor. Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos. Por eso en lo que no coincidamos o nos veamos afectados sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como lo estamos haciendo", escribió la modelo.

El descargo de Daniela Celis

El descargo de Daniela Celis

De esta manera, agregó una historia el miércoles por la mañana, donde mostraba la adaptación con sus hijas. En un collage de cuatro fotografías, Laia y Aimé se encuentran con su mamá en la cama, sonriendo y jugando. En un breve comunicado, Daniela aseguró que ella podía salir de cualquier situación, y que sus hijas se encontraban bien. Finalmente, se dirigió a las madres solteras o que quieren separarse, y las alentó: "Mando fuerzas y amor. ¡Vos podes reina!".

El descargo de Daniela Celis

Daniela Celis se mostró fuerte y segura ante la decisión que tomaron con Thiago Medina; además de mostrar que la adaptación va avanzando de la mejor manera. Sus seguidores no dudaron en mostrarle apoyo en todo lo que ella se proponga, mientras que notaron que decidió dejar las fotos con su expareja en su cuenta de Instagram. Por su parte, el exparticipante de Gran Hermano comenzó a alquilar en una casa pequeña con gran patio, y sigue cuidando de sus hijas mientras Celis trabaja en los streamings.

A.E