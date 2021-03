Conocé a Tini Castro Cranwell, la hijastra de Karina Rabolini que debuta como modelo

Confiesa que aunque siempre se sintió atraída por la moda, fue a través de las redes sociales como comenzó a sumergirse aún más en ese mundo. “Empecé a ver por Youtube e Instagram los Fashion Weeks, otros desfiles como los de Victoria´s Secret y a seguir a modelos como Kendall Jenner y Gigi Hadid”, cuenta Valentina “Tini” (17), la hija de Ignacio Castro Cranwell (49), pareja de Karina Rabolini (53), que comenzó a estudiar en la escuela de modelos de Anamá Ferreira (69).

“A finales del año pasado le dije a papá que me gustaba la idea. Siempre fui alta (mide 1,71 mtrs). Él me dijo:¨Bueno, si vos querés eso, podemos ver agencias¨ Empezamos a averiguar y ahí papá se conectó primero con la hija de Anamá. Luego tuvimos una reunión con ella para conocernos y entré a su escuela”, detalla “Tini” sobre el comienzo de su formación como mannequin, también respaldado por su incondicional mamá, María Grazzini (49), quien al igual que Rabolini y Anamá, estuvieron acompañándola en su primera producción fotográfica y para CARAS.

“Vi que tenía actitud y un yeite para trabajar de modelo. Me gustó porque es fresca y tiene un estilo natural, algo que es tendencia ahora. ¨Tini¨ pone mucho empeño en aprender. Estoy muy contenta de tenerla en mi escuela y para mí es un placer que me eligan como su mentora y poder instruirla para lograr su sueño. Yo tengo tres modelos que hoy están trabajando afuera y desfilando en París y para casas como Dior, Chanel y Armani. Karina la apoya muchísimo al igual que sus padres y eso es muy importante”, explica Anamá sobre su nueva alumna.

Y sobre el proceso de aprendizaje, “Tini” reconoce: “No es solo que te enseñan a caminar, sino que también te dan clases de teatro, de poses y de gimnasia para corregir tu postura. Primero fueron clases virtuales por la pandemia y después llegaron las presenciales, en las que practicamos pasarela. Ser modelo no es algo fácil”

A la hora de marcar referentes a seguir, Valentina no lo duda: “La verdad es que amo a Kendall Jenner, ¡Quiero ser ella!. Y de la argentina podría decirte que elijo a Mica Algañaraz, una diosa. Si se me da la oportunidad no tendría problema en viajar el exterior e instalarme en otro país. Sería un sueño cumplido. Ojalá se dé, no lo dudaría”, admite. “Tini” transita el último año del secundario y, a la par de su preparación como modelo, planifica una carrera universitaria. “Seguramente voy a estudiar Administración de empresas, aunque también quiero hacer cursos de diseños de moda”, agrega.

Cuando le toca definirse, la hijastra de Rabolini dice que con la gente de su edad es bastante extrovertida. También responde que no está en pareja. Su rutina diaria, afirma, comienza temprano y con el colegio. “También hago bastante gimnasia por mi cuenta y mirando YouTube. Me gusta hacer cardio y también me encanta salir a correr, un rutina que a veces compartía con mamá. Ahora me anoté en un gimnasio para tener un profesor que me guíe. Antes hacía hockey”, aclara.

Respaldada por sus afectos, “Tini” también le contó a CARAS como es ese vínculo cómplice que tiene tanto con sus padres como con Rabolini. “Con mamá me llevo increíble y tenemos una relación bárbara, ella sabe todo de mí. Si necesito algo lo primero que hago es ir y preguntarle a ella. Tengo toda la confianza del mundo y sé que si tengo un problema, me va a ayudar sin importar qué; ella es mi ejemplo a seguir de todo tipo. La súper admiro a mamá, es una genia. Y ella quiere que yo sea feliz, asi que cuando elegí ésto, me dijo ¨Está perfecto, yo te acompaño¨”, asegura sobre su madre María, quien es counselor. “Una profesión perfecta para ella, porque es súper comprensiva, es increíble”, agrega.

“Papá me súper cuida y con él también me llevó súper bien. Y sucedió lo mismo, ni bien le dije lo que me gustaba, me apoyó. Compartimos la misma pasión porque somos los dos hinchas de Boca a full. Íbamos a la cancha desde que yo tenía cuatro años, soy refutbolera. Para los partidos nos juntamos y nos ponemos a los gritos, sí. Tengo, además, una colección de camisetas de Boca desde chica, no me acuerdo desde cuándo. Cuando era chica, mientras pasaba lo típico, que las nenas estuvieran aparte, yo me ponía a jugar con los nenes al fútbol (risas)”, reconoce “Tini”, al tiempo que afirma que con Rabolini se entienden perfecto. “Con Karina me llevo rebien, es un capa. La quiero muchísimo. No hablamos tanto sobre moda, pero sé que si tengo alguna duda, ella va a estar para ayudarme también. Tampoco me advirtió de algo en específico”, aclara.

De cara a un 2021 que se inició de la mejor forma, con la posibilidad de preparase para la carrera que la cautivó y para la que cuenta con el acompañamiento de los suyos, Valentina afirma que va a poner todo su esfuerzo en prepararse para su lanzamiento como modelo, porque “Es lo que me gusta y ojalá que se den las cosas”. Mientras tanto, agrega que la experiencia de hacer su primer “shooting” para CARAS fue espectacular. “Me sentí rebien, me encantó. Estaba un poco nerviosa porque era mi primera vez en una producción y hasta me levanté a las siete de la mañana de los nervios. Pero todos estuvieron copados. También Anamá fue una genia y me súper ayudó. La pasé increíble y me divertí”, concuye “Tini”, feliz.