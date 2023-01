Tini Stoessel analiza irse antes de Madrid para no cruzarse con Camila Homs

Desde hace algunos días se viene rumoreando que en las próximas semanas, Camila Homs viajaría a Madrid para llevar a sus dos hijos a que vean a Rodrigo de Paul. La expareja firmó un acuerdo por el que se establecieron ciertas visitas y requerimientos, y es por eso que la modelo se embarcará rumbo a España.

Rodrigo se encuentra actualmente pasando su tiempo de descanso junto a Tini Stoessel, quien en un descanso de sus giras y compromisos laborales, se tomó un tiempo para quedarse junto a su pareja y también disfrutar de salidas y amistades en España.

Sin embargo, y ante la inminente llegada de Homs, Tini habría tomada la decisión de volverse antes para la Argentina y así no tener que cruzarse con ella ni con los hijos de De Paul.

“Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini Stoessel a la Argentina, tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo. Yo te contaba que la ex de Rodrigo decidió adelantar el viaje que tenía previsto en marzo”, contó el periodista Juan Etchegoyen.

“Ese es el dato que tengo para darte: Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid. Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila y a sus hijos o no. No me dijeron nada pero siempre se dijo que ella no quería vínculo con los hijos de Rodrigo”, agregó el comuniador.

Rodrigo de Paul "apuró" a Tini Stoessel en redes sociales: "Te extrañamos"

Rodrigo de Paul "apuró" a Tini Stoessel en redes sociales tras el viaje de la cantante a Argentina de forma inesperada. Este mensaje llegó a primera hora de este lunes, cuando se conoció que ella arribó al país.

Esta mañana, el jugador del Real Madrid compartió una imagen junto a su mascota desde Madrid y con un mensaje directo a la cantante.

"Dale que te extrañamos apurtate", escribió Rodrigo de Paul junto al can en la casa que comparten en Madrid.