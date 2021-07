Tini Stoessel enfrenta rumores de romance con el "Tucu" Correa.

Luego de varios días en en los que circularon rumores de romance entre Tini Stoessel y "el Tucu" Correa, la cantante y el futbolista de la Selección Argentina se encuentran más cerca que nunca según informa eltrecetv.com.ar.

Luego de la separación Tini y Sebastián Yatra (cuando parecía que se había reconciliado en una fiesta en Miami). En cambio un dato no pasó para nada desapercibido en las redes sociales fue el intercambio de likes que surgió entre El Tucu y Tini.

Sus seguidores comenzaron a notar que se seguían en Instagram y que de a poco iban dándose "me gusta" en las publicaciones. Si bien el futbolista se volvió uno de los jóvenes más codiciados del fútbol, los rumores de buena onda con la cantante surgieron.

Ademas los rumores se acrecentaron por en la llamativa coincidencia que los volvió a unir. Tini Stoessel se encuentra hace ya unos meses disfrutando del calor y las playas de Miami junto a sus amigos. Ahora en las últimas horas se vio al Tucu Correa llegar a la misma ciudad donde se encuentra con amigos. Si bien todavía no hay fotos de ellos disfrutando en el mismo lugar. Ya es otra coincidencia la que los vuelve a unir: las vacaciones y relax en la paradisíaca playa de La Florida, cierra el portal que brindó la información.

Tini Stoessel habló de su vínculo con Sebastián Yatra en medio de rumores de reconciliación

Los rumores de romance de Tini Stoessel con Sebastián Yatra generaron la ilusión de sus seguidores y las coincidencias en Miami hicieron que las versiones crezcan con fuerza.

Sin embargo, el encuentro de los cantantes en la fiesta de Mau y Ricky Montaner no fue sólo más que una casualidad y, por el momento, la pareja no retomó su relación.

Pero en medio de estas versiones, Tini Stoessel habló de su vínculo con Yatra y le dedicó cariñosas palabras. Fue en una entrevista para Hola, que la artista se refirió a su relación con el colombiano. "Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre", dijo.

Tini Stoessel está instalada en Miami desde donde lanzó un nuevo tema musical con Mya y Duki y también disfrutando del éxito de Miénteme, su feat con María Becerra.

Sobre el proceso de trabajo durante la pandemia, la ex Violetta aseguró: “Después del último álbum, me tomé un tiempito para reconectarme con un montón de cosas que me habían pasado”.