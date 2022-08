Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo se divierte la pareja en la noche europea

No es secreto para nadie que Tini Stoessel está en Madrid con su hermano y amigas disfrutando de su tiempo libre junto a Rodrigo De Paul. La artista publicó imágenes desde la casa en la que vivía Camila Homs y tras la polémica que se generó en torno a eso, compartió cómo disfruta de la noche europea con su novio.

A través de las historias de su nueva cuenta personal de Instagram donde publica contenido informal y se anima a mostrarse relajada, Tini Stoessel compartió un video charlando con Rodrigo De Paul tras consagrarse ganadores del "Dígalo con Mímica".

Los equipos que participaron del juego.

El futbolista, la artista y sus amigas se divierten jugando al "Dígalo con Mímicas" en la galería de la casa de Rodrigo De Paul. Cada vez que un equipo gana, levantan una copa a modo de campeones, sin embargo, la artista reveló que no creía merecer el triunfo ya que no fue su mejor performance en el juego.

"Consideo, después del juego que la copa no... Yo siento como equipo que no la merecíamos porque no tuve mi mejor desempeño. A vos te estoy hablando", le dijo Tini Stoessel a Rodrigo De Paul.

La reacción de Rodrigo De Paul a la confesión de Tini Stoessel

El futbolista se hizo eco de lo que estaba diciendo su novia y respondió: "Gorda, ahora sí voy a hablar bien. La rompiste". Por su parte la cantante lo desmintió: "No, no estuve bien".

Seguido a eso, De Paul aclaró: "La rompiste en los momentos justos, o sea, en el desempeño general fuiste una montaña rusa, pero en el momento que vos tenías que adivinar, lo adivinaste".