Juanita Tinelli y Tiziano Gravier despertaron rumores de romance después de la fiesta de la revista Para Ti.

El hijo de Valeria Mazza y la hija de Marcelo Tinelli se mostraron juntos durante la gala de los 100 años de la publicación que se realizó en el Salón Versailles del Hotel Alvear.

Según las imágenes de Para Ti, los jóvenes compartieron unos tragos durante la noche, se mantuvieron cerca y hasta abandonaron la celebración a la vez, detalle que no pasó desapercibido por los presentes.

Tiziano Gravier y Juanita Tinelli: las fotos que despertaron rumores de romance. Foto: Para Ti.

Esta fue la primera salida pública de Tiziano Gravier después de la golpiza que recibió en Rosario y que lo llevó a una operación por una fractura en la mandíbula.

Juanita Tinelli, por su parte, estuvo en pareja con Mika Bonomi, hijo del empresario Federico Bonomi, pero decidieron terminar la relación hace ya varios meses y, por el momento, no habría sido vinculada a ningún otro candidato.

El look de Juanita Tinelli en la fiesta de Para Ti.

La palabra de Tiziano Gravier después de la golpiza

Antes de su aparición pública, Tiziano Gravier habló sobre el tremendo inicidente que sufrió en Rosario.

“Todavía tengo cuatro tornillos, que me los van a sacar la semana que viene”, arrancó el joven deportista en diálogo con Luciana Geuna para el noticiero.

La primera salida de Tiziano Gravier tras su golpiza.

“Tuve como distintas etapas. Al principio era bronca total y después era un poco angustia. En el momento que me dijeron que me tenían que internar ahí me cayó todo y me puse triste. Te sentís tan vulnerable, eso fue terrible”, explicó Tiziano Gravier.