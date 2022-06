Valeria Mazza y toda su familia vivieron momentos de mucha tensión tras el ataque que recibió Tiziano Gravier el pasado 5 de junio, cuando dos extraños lo agredieron en la puerta de un boliche de Rosario. A raíz de esto, el joven deportista habló con Telenoche y contó lo ocurrido aquella noche.

“Todavía tengo cuatro tornillos, que me los van a sacar la semana que viene”, arrancó en diálogo con Luciana Geuna para el noticiero.

“Tuve como distintas etapas. Al principio era bronca total y después era un poco angustia, porque no entendía bien qué es lo que había pasado en realidad. Le intentaba buscar una explicación lógica y eso era lo que más me costaba entender”, aseguró Tiziano Gravier.

Tiziano Gravier tras su tremenda golpiza: "Todavía tengo cuatro tornillos"

“Yo escucho que alguien a mi derecha me dice 'ey Tincho´ y cuando yo lo miro me como un golpe acá, que no tengo tiempo ni de reaccionar ni nada. Yo estaba escupiendo sangre y ya sabía que tenía la mandíbula rota”, supo recordar, después de días de estar internado en el hospital Austral de Pilar junto a su familia.

“Lo único que le decía a mi mamá era “vengan porque tengo que ir al hospital”. En el momento que me dijeron que me tenían que internar ahí me cayó todo y me puse triste. Te sentís tan vulnerable, eso fue terrible”, explicó Tiziano Gravier.

“Yo creo que hay muchísima violencia, no creo que me hayan pegado porque sabían quiénes eran mis papás”, finalizó el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Alejandro Gravier habló sobre el ataque a Tiziano y reveló que hablaría con los agresores

El ataque a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, viene preocupando, ya que se trató de una agresión desmedida sin fundamentos y que dejó al joven tan mal que debió someterse a una cirugía.

En medio de esta situación, su padre decidió hablar con la prensa y se mostró confundido de por qué le pasó esto a su hijo, incluso aseguró que no tendría problemas en hablar con los agresores.

"Me encantaría hablar con ellos. Me encantaría entender que pasó", dijo Alejandro Gravier en una conferencia de prensa. "Me encantaría ayudar a que estas cosas no pasen", agregó luego reflexionando sobre la situación que debió enfrentar su hijo de 20 años.

Luego, sobre el estado de salud de Tiziano, aclaró: "Le dieron muchos calmantes, todavía está dormido. Lo importante es que la operación salió bien", confirmó y agregó: "La recuperación es un tema de cada uno. Unos dicen 90 días, otros 60, lo importante es que no haya infecciones, ni problemas después de la operación".