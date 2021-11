Toda la intimidad de la boda de la hija de Horacio Rosatti, el Presidente de la Corte Suprema de la Nación

El escenario no podía ser otro que su Santa Fe natal. Meticuloso y detallista, Horacio Rosatti (65) se corrió por un instante de su rol de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ser padrino de la boda de su hija, la contadora pública Mercedes Rosatti (29), con el también contador público Mariano Agustín Boz (32). La boda se celebró en la Parroquia Nuestra Señora del Huerto, frente a la costanera santafesina. Aquellos que esperaban la presencia de alguna rutilante figura política, judicial o del establishment, se quedaron con las ganas. El festejo se celebró el 30 de octubre y estuvo reservado a la familia y los amigos más cercanos a los novios. No hubo estridencias, sólo emoción.

Allí estuvieron la esposa del juez, Ana Costa de Rosatti, y sus cuatro hijos: la novia, su melliza y arquitecta, Lucila Rosatti, y los abogados Emilio y Mariano Rosatti. Horacio es un hombre de un sumo perfil bajo. Le huye a la exposición pública, siempre que las circunstancias lo permitan. Orgulloso santafesino, pasa sólo el tiempo necesario en Buenos Aires, que en los últimos tiempos fue más de lo que hubiese deseado. Es por eso que esta celebración fue un cable a tierra en tiempos de una actualidad convulsionada. Un perfil de revista 'Noticias' lo describe como un coleccionista de rarezas, fanático de Boca, académico y escritor de libros de ficción, entre otras facetas. Con motivo de su intensa rutina y de la inminente boda de su hija, el presidente de la Corte acudió a los servicios de una nutricionista. Su plan no era adelgazar, sino alimentarse bien.

Mercedes Rosatti y Horacio Rosatti.

Por prescripción de la profesional, casi no come carne y tiene una dieta a base de ensaladas. Una indicación que tuvo sus permitidos durante la boda. En los momentos de ocio, elige leer ficción o mirar alguna serie. Una de las que lo enganchó en estos últimos tiempos fue 'Chicago P.D.', un típico policial estadounidense de nueve temporadas que está disponible en Amazon Prime Video. A pesar de que el tiempo no le sobra, no dejó de lado su pasión por la escritura. Autor prolífico, publicó libros de derecho, pero también una colección dedicada a la historia de Boca. “Cien Años de Multitud” tiene 4 tomos y todavía se consigue por Mercado Libre.

Toda la intimidad de la boda de la hija de Horacio Rosatti, el Presidente de la Corte Suprema de la Nación

Además, su obra variopinta contempla la ficción, donde hay una novela dedicada a la Constitución de 1853, aprobada en Santa Fe, que llamó “El Molde y la Receta”. Sus últimos libros son “Ensayo sobre la Muerte” y “Ensayo sobre el Prejuicio”. Falta uno, para completar la trilogía, que está próximo a salir: “Ensayo sobre la Justicia”. El presidente de la Corte considera a los ex gobernadores Jorge Obeid y a Carlos Reutemann como sus padrinos políticos. Del ex piloto de Fórmula 1 asegura que aprendió a “manejar los tiempos”. Además, fue quien lo nombró secretario general de la gobernación y quien le hizo dar el salto a la primera fila de la política cuando tenía 38 años. Rosatti estudió la primaria en la escuela Juan José Paso y la secundaria en el Industrial Superior. Hizo quinto año libre para poder ingresar antes a la UNL, donde realizó la carrera de derecho en tres años: a los 19 terminó de cursar y a los 20 recibió el diploma, en 1976.

