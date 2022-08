Toda la intimidad del festejo de cumpleaños de Ana García Moritán 

Ana García Moritán nació el 22 de julio de 2021 en el Sanatorio Otamendi. El día en el que Pampita cumplió 40 semanas de gestación, ingresó a la institución en la madrugada y dio a luz a la pequeña que pesó 3,200 kgs. Luego de permanecer un día internada, la modelo se dirigió junto a Roberto García Moritán y la recién nacida a su hogar. A un año de aquel emocionante día, la pareja celebró el primer cumpleaños de la menor.

Toda la intimidad del primer cumpleaños de Ana García Moritán

Luego de disfrutar de sus vacaciones en España, Pampita regresó al país junto a sus hijos y se reencontró con su esposo. La modelo y Roberto García Moritán, decidieron realizar una fiesta en su casa de Nordelta por el primer cumpleaños de su hija, al que acudieron familiares y amigos.

Toda la intimidad del primer cumpleaños de Ana García Moritán

Ana García Moritán celebró su primer aniversario de natalicio con una fiesta temática en torno al payaso Plim Plim. La hija de la modelo y el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, disfrutó de una tarde llena de actividades, donde no faltaron peloteros, payasos, animadores, muñecos gigantes y una torta de dos pisos.

Toda la intimidad del primer cumpleaños de Ana García Moritán

Mientras los más chiquititos disfrutaron de un pequeño living con mesas para su altura en colores blancos, decoradas por flores y varios detalles, los más grandes se sentaron en una gran mesa frente al lago, decorada con flores bajo una arbolada natural.

Toda la intimidad del primer cumpleaños de Ana García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán disfrutaron del primer cumpleaños de Ana García Moritán junto a su familia ensamblada, sus amigos y diferentes celebridades, entre ellos: Gabriel Oliveri, Barbie Simons, Barby FRanci, Puli Demaria y Julieta Novarro.

¡Mirá la galería de fotos!

Pampita y Roberto García Moritán despiertan rumores de un nuevo embarazo:

Una de las preguntas, casi obligadas, por parte de los periodistas que entrevistan a Pampita y a Roberto García Moritán, es: ¿Van a tener otro hijo?, la presentadora y el político ya lo han dicho de todas las formas posibles que, no está en sus planes, por ahora, tener más niños, pues ya es una familia ensamblada muy numerosa.

Pampita y Roberto García Moritán despiertan rumores de un nuevo embarazo



Pero como dijo una vez Pampita en una entrevista con Alejandra Peñalva, la fábrica no se ha cerrado del todo y donde comen dos, comen tres, por lo que la esperanza para los fans de la pareja, de verlos con más niños, no está descartada del todo.

En las últimas horas, Roberto García Moritán subió una foto, la cual también compartió la modelo, donde se muestran embarazados. La imagen es de las primeras semanas de gestación de Anita; es decir, no es actual, y no hay como tal un embarazo, al menos confirmado por la modelo o el político. No obstante, esta foto avivó los rumores entre sus fans de un posible nuevo embarazo.

"Aún no decidí si cerré la fábrica. Obviamente, me encantaría darle un hermanito con Robert. No te puedo decir si cerré la puerta, pero sí que me encantaría", declaró Pampita a días de retomar su trabajo en ShowMatch, La Academia, tras dar a luz a su hija Antia.

FF