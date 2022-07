El Hotel de los Famosos: Pampita rompió en llanto tras la eliminación de Lissa Vera

"El Hotel de los Famosos" se acerca a su final y junto con el desenlace se incrementa la emoción de cada participante y hasta de los conductores del reality de convivencia. Pampita no pudo contener su emoción ante la eliminación de Lissa Vera y rompió en llanto.

Lissa Vera se enfrentó a Martín Salwe para ver quién era el que seguía en carrera dentro del programa. El locutor logró el triunfo y la cantante quedó afuera. Esta situación no le fue indiferente a Pampita quien se acercó a la vocalista y la abrazó con mucha emoción.

Pampita y El Chino en El Hotel de los Famosos.

Por su parte, Lissa expresó: "Gracias por todo, en serio, Caro. Sos una persona hermosa, ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte, en serio". Pampita respondió: "Me hiciste llorar de la emoción". Seguido a eso se fundieron en un abrazo contenedor.

Como si eso fuera poco, al momento de despedir a Lissa, Pampita se quebró nuevamente y tuvieron que pausar la grabación hasta que pueda recomponerse y seguir con la rutina para que la participante pudiera retirarse del hotel. "Ay, no me siento bien. Perdón, mucha emoción", explicó la conductora. Y a modo de broma lanzó: "Mirá Lissa, me arruinas todo el maquillaje".

Las vacaciones de Pampita en Ibiza

Pampita se tomó unas vacaciones junto a sus hijos, Bautista, Beltrán, Benicio y la pequeña Ana. Pero quien también se sumó al plan familiar fue su hermano, Guillermo Ardohain y un grupo de amigos.

La modelo comenzó a compartir detalles de su paso por Ibiza que inició este fin de semana con una salida grupal a cenar y luego al boliche en donde todos se estuvieron divirtiendo.