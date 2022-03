E l jueves 24 de febrero, el más pequeño de la familia Pini, Bautista, cumplió 5 añitos. Sus padres Laura “Panam” Franco y Ricky Pini le organizaron una celebración de lujo junto a toda su familia y amigos. Decidieron transformar el Salón Tilo del GoldCenter Eventos en un cumple mágico con todo lo que uno pueda soñar.

Un show increíble de su mamá Panam, justo a todo su Staff, con un montaje fantástico que nada tenía que envidiarle al de un teatro de la calle Corrientes. Técnica de excelencia y toda su gente puso manos a la obra para que ese show saliera perfecto. “Fue un pedido de Bauti que en su festejo participe Panam. Me dio mucha ternura cuando me dijo: “quiero que vengan Panam, que sos vos mamá”. (Risas) Hasta eligió cada una de las canciones que quiso compartir con sus amigos. Me muero de amor cada vez que me dice al oído, en forma de secreto, “vos sos Panam”, jajaja. Y yo le contesto: “shhh. Es un secreto entre vos y yo”, cuenta la conductora que a partir de los reiterados pedidos de sus hijos aclamando el show de Panam, que se repiten cada año que les toca soplar las velitas, surgió la idea de adaptar el show teatral en formato personalizado para d i f e r e n t e s c e l e b r a c i o n e s familiares.

Todas las fotos del cumple de Bautista, el hijo de Panam

“Ya sea un bautismo, un cumpleaños o cualquier celebración donde Panam está jugando con la familia”, detalla Panam, que este año inició su temporada veintiuno en el Infantil y acompaña a niños y familias cada fin de semana en la pantalla de El Trece.

Entre los hijos de celebrities asistentes, que más que amigos ya son familia, estuvieron Sabrina Garciarena junto a Germán Paoloski y sus hijos Beltrán, León y Mía. Además de Gabriela Sari y “Rulo” con Donna. Y tampoco faltó Edith Hermida, que además de acompañarlos en su gran día, se sumó al especial acontecimiento como la “Bruja Marga”, parte del show de “Panam y Circo”. “Y los chicos, junto a las madres, le dieron una lección llena de serpentina multicolor”, repasa Laura y la sonrisa no se le va.

“Lo viví como cada evento que organizamos para festejar en familia. Con mucha felicidad. Tengo la bendición que el sentimiento de hermandad que les inculqué ha dado sus frutos. Y tanto Luca como Sofía mimaron a Bautista en su gran fiesta. Además le armaron un video y eligieron ellos mismos las fotos con una canción que canta Luca celebrando la hermandad”, cuenta quien ultima detalles de las grabaciones de varios videos de las canciones de “Panamfiesta”, su disco número once, lanzado hace unos meses.

“Bauti” recibió la visita del cosplayer oficial de Spider-Man para Sony Pictures Argentina, una hora antes del comienzo del festejo. Quien le enseño todos sus movimientos, poses y realizaron estratégicas búsquedas de pistas, que lo llevaron a una sorpresa: un among us “spiderman” y un cuadro autografiado por el mismo Spiderman.

“Bautista ama los superhéroes y fue un pedido suyo que la temática de base sea su preferido. La verdad que diego larroca le hace honor a la canción que le escribí, cuyo título es “Bautista Elige ser Feliz”. Y así te lo hace saber. Con su felicidad y risa a flor de piel. Nos ilumina el hogar con su hermosa energía. Es inquieto, curioso y siempre quiere jugar. Y aunque tenga 25, yo siempre lo voy a ver de 5”, completa la conductora, cuyo canal oficial de Youtube supera las 135 millones de visualizaciones cada tres meses y más de 4 millones de “me gusta” en su cuenta de Tik Tok.

En la fiesta no faltó nada. Sus padres contrataron a la ambientadora infantil nro1 de Argentina, Natalia Raviola, quien montó un impactante Candy Bar escenográfico, de 15 metros de altura, recreando la ciudad de Nueva York. Incluyó luces led y de movimiento. Además de un Spiderman de carne y hueso que iba variando sus posiciones para lograr la estética que la ambientadora requería en su labor.

Al momento de soplar las velitas, Bautista lo hizo inmerso en esa ciudad de Nueva York completamente iluminada, junto a su familia, amigos y su superhéroe favorito. Un cumpleaños de ensueño donde no faltaron inflables de Spiderman gigantes, sector decorado especialmente para que los niños coman, un área de animación totalmente ambientada y preparada para conducir a los niños en cada momento del cumpleaños. Los papás de Bautista estuvieron en cada detalle de este festejo increíble y de otro nivel, el cual poco se ve en festejos infantiles en Argentina.

“Me emociona y me alegra el corazón ver que todo el amor que sembramos junto a mi marido dio sus frutos. Hemos conformado una familia hermosa y cada uno de nuestros hijos viven manifestando que son felices. Los veo rodeados de amigos y como hermanos se viven manifestando amor. Verlos crecer tan plenos me llena de amor y de orgullo. Aunque confieso que me encantaría verlos chiquitos para siempre. Y que no pierdan su capacidad de jugar”, cerró la popular animadora, que está próxima a su gira por los teatros con “Panam y Circo”.

Fotos: Diego Larocca @dielarocca Agradecimientos: Natalia Raviola de @nraviola Eliana Navello de @jugando_a_ser Rosana Es