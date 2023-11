Chloe Insaurralde cumplió 6 años el 5 de noviembre. La hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde decidió tener un lindo festejo junto a sus hermanos y su familia en la casa de su papa en Banfield.

Por la mañana, Jésica Cirio le dedicó un tierno posteo en sus redes sociales y una mañana juntas antes de irse a Telefe para hacer “La Peña de Morfi” como cada domingo.

Jésica Cirio y Chloe Insaurralde

"Hoy cumplís un año más. Y solo quiero agradecerte porque con tu llegada me hiciste la persona más feliz y más completa! No solo me haces feliz, sino que cada día me enseñas a vivir y madurar".

"Vos haces que las cosas más duras y difíciles sean menos complicadas, con tu sonrisa y esos abrazos que me llenan el alma". Y concluyó: "Siempre te voy a acompañar y siempre vamos a estar juntas Que tengas un hermoso cumple", cerró Jésica Cirio en su tierno posteo.

Las fotos del cumpleaños de Chloe Insaurralde

Desde la casa de Martín Insaurralde en Banfield, en el Partido de Lomas de Zamora, Chloe Insaurralde festejó su cumpleaños número 6 que comenzó con un asado en familia. La pequeña escorpiana se disfrazó de Merlina, su personaje predilecto.

Chloe Insaurralde y sus hermanos Martín, Rodrigo y Bautista

El traje era un vestido negro, con tul en las mangas y borcegos negros. Le sumó dos trenzas negras como usa Merlina en la serie de la cual es fan.

Chloe Insaurralde con su familia

La vestimenta de Chloe estuvo acompañada con la decoración de guirnaldas que decía “feliz cumple”, el número seis en negro y globos en forma de estrellas en violeta.

Chloe Insaurralde

La torta no se quedó atrás, de Merlina, en colores oscuros con murciélagos, arañas, el número seis como vela y bengala.

Si hay torta, hay Candy bar, gomitas, caramelos, cosas dulces y ricas para disfrutar. Chloe estuvo acompañada de sus tres hermanos Martín, quien compartió las fotos en su Instagram, Rodrigo y Bautista. También la acompañó su abuela y otros familiares.

Chloe Insaurralde y Martín Insaurralde

En la semana, Chloe Insaurralde también festejará sus seis años con sus amigas, como lo está organizando Jésica Cirio.

J.M