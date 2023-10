Jesica Cirio sigue en el ojo de la tormenta por su escándalo con su ex Martín Insaurralde. En medio de una situación que la llevó hasta la Justicia, que la investiga por enriquecimiento ilícito, ahora salieron a la luz detalles íntimos sobre su vida amorosa, específicamente sobre sus preferencias sexuales junto a su exesposo.

La noticia cobra relevancia en un momento en el que la vida de Martín Insaurralde se encuentra bajo escrutinio público debido a los lujos que se habría dado con Sofía Clerici, lo que ha llevado a una mayor curiosidad sobre su pasado matrimonio con Jesica Cirio.

En la entrevista que Cirio ofreció a la revista Hombres hace algunos años, la modelo compartió detalles sobre sus preferencias íntimas. Las palabras de la conductora volvieron a salir a la luz y se viralizaron esta semana.

Los dichos de Jesica Cirio sobre su intimidad con Martín Insaurralde

Entre los puntos que destacó, Jesica subrayó la importancia de tomarse el tiempo necesario en la previa a un encuentro amoroso. "Me gusta tomarme mi tiempo y que él se tome el suyo. Demando mucho cariño previo. Soy muy melosa, no me canso de recibir mimos", explicó, revelando su enfoque en la intimidad y la conexión emocional con su pareja.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su revelación sobre su fetiche sexual. La modelo confesó su gusto por la observación a través de espejos durante sus encuentros amorosos. "Me gusta seguir la acción a través de los espejos. Me gusta cómo se ve. Las películas porno no me agradan, me gusta cómo nos vemos nosotros con las luces apagadas, las velas encendidas y U2 sonando de fondo", detalló años atrás.

