Yeyo De Gregorio dio los motivos por los cuales cortó su amistad con Nico Vázquez y Cachete Sierra

Yeyo De Gregorio solía tener una amistad inquebrantable con Nico Vázquez y Cachete Sierra. Pero parece que no era tan inquebrantable, pues hace un tiempo el vínculo se rompió, aunque nunca se supieron los motivos. Ahora, el actor de Rincón de Luz decidió romper el silencio y contar los motivos de la pelea con ellos.

"Con Cachete ya nos vimos varias veces, nos dimos un abrazo y nos queremos pero la amistad se perdió. Soy blanco o negro. Si yo pienso de una forma y los códigos para mí son de una forma y se rompen, por algo se rompieron", comenzó a relatar Yeyo De Gregorio sobre el por qué de su pelea con Cachete Sierra.

Yeyo de Gregorio más enojado que nunca con Nico Vázquez

Luego, siguió con el tema y sumó a Nico Vázquez: "Lo mismo me pasó con Nico Vázquez en su momento, todo bien pero ya está. No lo resolvimos y no hay ganas de ninguno de los dos lados que eso suceda. Nunca van a escucharme decir que son malos artistas, una cosa no tiene nada que ver con la otra". Así, Yeyo De Gregorio dejó en claro que no tiene intención de recuperar su amistad con el esposo de Gimena Accardi.

Pero los que todavía no emitieron palabra sobre los dichos de Yeyo De Gregorio son Nico Vázquez y Cachete Sierra, que prefieren mantener un perfil bajo y no generar escándalos.

Nico Vázquez en Instagram

No hay muchos detalles sobre la pelea entre estos tres grandes actores. Sólo se pudo ver públicamente un fuerte cruce entre Yeyo De Gregorio y Nico Vázquéz, que incluyó a Cachete Sierra de manera indirecta. Hace un tiempo, el esposo de Gimena Accardi le respondió al actor de Rincón de Luz en Twitter: "No pensaba contestarte porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije", expresó el actor.

Yeyo De Gregorio en Instagram

"Lo que sí dije fue 'no te recomiendo más' en el contexto de una pelea hace cinco años por una equivocación de Agus (pelea que jamás voy a hacer pública para no exponerlo a él) y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos", se descargó.

NL.