Jay Mammon sorprende a cada invitado con sus preguntas en su ciclo de Los Mammones. En esta oportunidad, tuvo de invitados a Tomas Fonzi y Nicolas Riera, compañeros de “La fiesta de los chicos”. De manera graciosa y divertida, el hermano de Dolores Fonzi se refirió a uno de los momentos en que pasó más “calor” y recordó una anécdota que involucra a Juana Viale y Mirtha Legrand, en plena reunión familiar.

Tomas Fonzi recordó su relación con Juana Viale y el papelón que hizo con Mirtha Legrand

“¿Podés contar la vez que te quedaste dormido en la casa de Mirtha y ella te levantó?” le preguntó Jey Mammon a Tomas Fonzi, refiriéndose al momento en que el actor estaba de novio con Juana Viale.

Con el humor que lo caracteriza, y recordando su época como integrante de la familia Legrand, Tomas Fonzi respondió: “No me levantó, no pudo. Yo había trabajado mucho, había sido un día largo. Yo estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004. Hubo un evento y fui muy cansado”.

“Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Además, en lo de Mirtha el whisky es de calidad, un terciopelo” agregó Tomas. En ese momento el conductor de Los Mammones lo interrumpió diciendo: “Te quedaste y todos se fueron”.

Entre risas, Fonzi continuó: “Después me contaron. Yo me desperté con el rocío cayendo y la señora picándome con el dedo mientras me decía ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, se autoprotegió”.

Tomas Fonzi y Juana Viale tuvieron un romance, mientras rodaban Costumbres Argentinas, una de las tiras más populares de la pantalla de Telefé. En la actualidad, el actor está en pareja con Leticia Lombardi, con quien tiene dos hijos, Violeta y Teo.

Hoy en día, se encuentra protagonizando la obra de Ricky Pashkus, “La fiesta de los chicos”, junto a Nicolas Riera, Fer Dente, Nicolas Di Pace, Tupac Larriera, Santiago Pedrero, Roberto Peloni, Agustín Suárez y Sergio Surraco.

La fiesta de los chicos: el nuevo proyecto que junta a Fer Dente, Tómas Fonzi y Tacho Riera

Ricky Pashkus dirige la versión local de la obra de Mart Crowley, “The Boys in the Band”. Un drama con origen teatral, donde los conflictos de un grupo de amigos, son expuestos en una fiesta que uno de ellos organiza. Fer Dente, Nicolás Di Pace, Tomás Fonzi, Tupac Larriera, Santiago Pedrero, Roberto Peloni, Nicolás Riera, Agustín Suárez y Sergio Surraco conforman el elenco de este remake en el teatro astral. “En la década del 70, se presentó en la Argentina una versión de la obra llamada “Extraño clan”. Por el contexto fue prohibida en su momento, y este año pretendemos estrenar una fiesta en escena” afirma Pashkus, director de la obra.

La emblemática obra debutó en 1968 en el Off-Broadway, y fue reestrenada 50 años después en el Booth Theatre, fecha cercana al aniversario n° 50 del Stonewall. Presenta la historia de un grupo de amigos que se reúne en una fiesta de cumpleaños en un departamento de Greenwich Village. Al transcurrir las horas, luego de beber, fumar, bailar y subir el volumen de la música, la reunión empieza a mostrar las fisuras de la amistad entre los concurrentes, retratando los miedos, la angustia y deseos de aquella época. Representados como figuras con un desenlace inevitablemente trágico, como solía ser habitual en esa época. Cabe destacar, que la obra transcurre en tiempos donde los más prestigiosos dramaturgos no se animaban a exponer la temática gay. “The Boys in the Band” se presentó de manera intensa, logrando convertirse en un fenómeno para la época.

Los temas incluyen la aceptación personal, la dificultad de salir del “closet”, el desprecio recibido, y los amores que dejaron atrás por distintas circunstancias, muchas veces sociales, pero siempre desde el lugar de la homosexualidad masculina. “The Boys in the Band” no es más que un estudio introspectivo sobre la soledad, el dolor y la amistad. “Con diálogos ingeniosos y perspicaces, abunda el juego de palabras, dobles sentidos e indirectas, demostrando lo crueles que podemos ser, con una mirada más optimista” agrega Pashkus.

