Tomás Holder confirmó que está en pareja: "Me puse de novio"

Tomás Holder tomó por sorpresa a sus seguidores al confirmar que se animó a darle una nueva oportunidad al amor y formó pareja una vez más. Aunque asegura que esta vez será distinto ya que aprendió de su expareja lo que quiere reptir y lo que no.

"Me puse de novio, la verdad es que es una etapa muy linda de mi vida, la conocí hace muy poco igual, hace un mes y algo. Generó cosas lindas en mí, fue como le dije a ella 'cuando te buscan por ser Tomy y no por ser Holder' y eso está buenísimo", expresó el participante del Bailando 2023 en diálogo con "Duquesas".

Una de las publicaciones de Tomas Holder en la que cubre la identidad de su novia.

Qué dijo Holder de su incipiente pareja

Si bien Holder ya compartió algunas postales en las q deja en evidencia que está con una mujer, no la etiqueta ni muestra su rostro. "La guacha me dijo no quiero ir a programas, si subimos fotos juntos no me etiquetés, quiero ser perfil bajo, no quiere ser conocida por ser la novia de, como me pasó en mi última relación y está buenísimo eso", sentenció el influencer.

Aunque la conoció hace poco más de un mes, Holder aclaró: "Venimos compartiendo mucho tiempo, nos vemos cada dos días, yo salgo de acá y me voy al cine con ella... Tenemos mucha constancia, dedicación y aprendí mucho a tratarla distinto a mi anterior relación, supe qué quería repetir y que no. Es un perfil distinto a lo que yo venía presentando siempre, es morocha, mi primera novia morocha. Ella estudia diseño de indumentaria, es muy correcta... me enganché, estoy enamorado".