Yanina Latorre apuntó con todo hacia Tomás Holder: "Maleducado"

El Bailando 2023 ya generó uno de sus primeros escándalos de la temporada. Esta tarde, Davo Fredes publicó un descargo en sus redes sociales contando que Tomás Holder había pedido desvincularlo del programa. Luego, fue el el ex Gran Hermano quien subió un video a sus Historias de Instagram para defenderse.

"Como grupo no estábamos funcionando", dijo entre otras cosas Tomás Holder. Y agregó: "Sentí que era para probar nuevos aires, para mejorar".

Luego, el mediático señaló: "Yo no eché a nadie, no dejé a nadie sin laburo". Y agregó: "Davo no se quedó sin laburo como dijo. Él no vivía de esto. A Davo le va muy bien. Vive en un country, tiene su propio auto, no depende de este laburo".

Tomás Holder.

Yanina Latorre contra Tomás Holder

Esta noche, Davo Fedres estuvo de invitado en LAM para contar qué sucedió con Tomás Holder. Mientras aseguraba que la decisión del ex Gran Hermano y la bailarina lo había tomado por sorpresa, fueron a un móvil con los implicados.

El mediático y su pareja de baile se defendieron y dejaron en claro nuevamente que para ellos era mejor un cambio de coach.

Mientras los tres discutían, Yanina Latorre tomó la palabra y acusó a Tomás Holder de haber dejado sin trabajo a su coach. El ex Gran Hermano repitió lo que había dicho en sus redes: Que Gavo Fedres no vivía de eso. Aún así, la angelita repitió su opinión.

Yanina Latorre.

Antes de despedirse, Tomás Holder pidió decir unas palabras a Ángel de Brito y le solicitó a su ahora excoach del Bailando 2023 que "no se la agarre con la bailarina" porque ella es súper profesional. Luego se despidió sin dar lugar a nadie a emitir una palabra.

"Qué maleducado que es", cerró Yanina Latorre.