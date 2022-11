Tomás Holder habló de la enfermedad que padece: "No voy a jugar con estas cosas"

Tomás Holder fue el primer participante en quedar eliminado de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, en las últimas horas, el mediático de redes sociales confeso que padece una enfermedad que hoy en día lo preocupa.

En primer lugar, el joven hablo de su vida afuera de gran hermano. "Ahora no estoy pensando en volver sino en disfrutar de otras cosas. Pero obviamente que si se piensa en una vuelta, me gustaría estar. Sé que las caras de los participantes si me ven entrar de nuevo va a ser tremenda. Si entro, ¡se mueren!", confió a la revista Pronto.

Tomás Holder habló de la enfermedad que padece

En un mano a mano a fondo, Holder habló de su historia de vida y se refirió, entre otros temas, a su aspecto físico: "Quiero estar más grandote. Toda la gente que está en este deporte sufrimos de vigorexia. Es una enfermedad porque nos vemos al espejo y nos sentimos flacos. Entonces, queremos más y más. Actualmente estoy pesando 110 kilos y me veo chico. Quiero llegar a 140".

Y agregó: "Vos me podés decir: '¿Cómo te ves chico si estás gigante?'. Pero no tomamos dimensión porque no podemos ver la realidad de cómo estamos. Mi novia me dice que estoy muy grande ya y a ella no le gusta tanto pero le dije que no me siento lo suficientemente grandote como quisiera. Siento que me falta más y sé que está en mi cabeza. Pero soy consciente de que el día que forme una familia, se termina todo esto. No voy a jugar con estas cosas".

Se volvió viral una imagen de Tomás Holder de Gran Hermano antes de que se dedicara al fisicoculturismo

En medio de una polémica salida de la casa de Gran Hermano, Tomás Holder ya es noticia. En las últimas horas, el influencer fisicoculturista se volvió noticia después de que se viralizara una foto suya anterior a su transformación física.

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta”, expresó el participante minutos antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

Después de ser comparado por semanas con Ricardo Fort. Sin embargo, no siempre lució así. Un usuario de Twitter consiguió una imagen que muestra cómo era el joven en 2019.

“No puedo más con esta foto de Holder antes de los anabólicos”, “Holder antes de que lo inflen” y “Holder sin anabólicos. Chauuuu”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron la transformación del rosarino.