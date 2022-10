Tomás Holder se enojó y quiso irse del programa de Georgina Barbarossa

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, comenzó su recorrido de programas después de su partida del famoso reality.

El influencer de 21 años se dedicó a dar varias entrevistas en las que contó su historia familiar y su romance con Paula, su novia.

Pero fue en A la Barbarossa donde manifestó su incomodidad y vivió un momento tenso en el que estuvo a punto de abandonar el programa. "Mamá siempre fue celosa de mí, pero es muy respetuosa, se conoció poco con Paula. Digo esto y quiero terminar la charla que estamos teniendo, estoy incómodo”, estaba contando Tomás Holder cuando una situación lo tensionó.

"Escucho comentarios de la mesa ´en tres meses se pelean´, cosas así, siento que me siguen faltando el respeto. Quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias…”, dijo el ex Gran Hermano con intenciones de abandonar el piso.

“¡No te vayas, no te vayas, un segundito! No les hagas caso, no sé qué están diciendo. No, igual, Georgina no quiero hablar más, en serio, quiero retirarme", disparó pero no logró su cometido y Georgina Barbarossa logró retenerlo.