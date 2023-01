Tomás Holder, Mario Guerci y Matías Alé disfrutaron del lanzamiento del carnaval de Gualeguaychú

Con varios famosos, el corsódromo lleno, y a puro color y fiesta, arrancó el emblemático Carnaval de Gualeguaychú que se llevará a cabo todos los sábados de enero, febrero y finde XXL de Carnaval. Tomás Holder, Mario Guerci y Matías Alé estuvieron presentes en una noche a pura fiesta.

Matías Alé expresó: "Hacía tiempo que no venía al Carnaval de Gualeguachú. Siempre es lindo estar en esta ceremonia familiar, con amigos. Me trae muchos recuerdos porque antes de ayer fue el aniversario del fallecimiento de mi papá y una de las últimas veces que vine al carnaval fue con él. Tengo una mezcla de emociones super lindas".

Matías Alé en el Carnaval de Gualeguaychú.

Por su parte, Mario Guerci, señaló: "Hacía mucho que no venía al carnaval, como ocho años. Es un evento que crece año a año y me encanta estar acá. El carnaval es una fiesta popular y la Argentina lo merece más que nunca. Además, este año Argentina campeón del mundo y con todo lo que venimos remando los argentinos en los últimos años, me parece fundamental que nos divirtamos un poco".

Mario Guerci en el Carnaval de Gualeguaychú.

Tomás Holder, ex Gran Hermano, también se acercó a disfrutar del carnaval y aseguró: "Estoy muy contento de estar acá y sorprendido de la cantidad de gente que hay. Me quieren en febrero acá así que quizás me vean en la pasarela. No soy de bailar, pero le pongo mucha actitud a todo lo que hago".

Tomás Holder en el Carnaval de Gualeguaychú.

Como será el carnaval de Gualeguaychú este año

Este año vuelven a presentarse las cinco comparsas, O'Bahía, Marí Marí, Ará Yeví, Papelitos y Kamarr. 1200 artistas en escena, 15 impactantes carrozas en movimiento y cinco bandas en vivo desfilarán a lo largo de más de 500 metros de pasarela.

Facundo Venencio, productor general del Carnaval, expresó: "Estamos muy contentos. Es una temporada excelente. Tenemos cinco comparsas con temáticas muy lindas que ya van a ver en la pasarela durante todo el carnaval. Tuvimos venta de entradas récord y el buen clima también acompaña, así que estamos muy felices. Creemos que va a estar todo explotado, es una temporada muy buena. El corsódromo tiene una capacidad de casi 30 mil ubicaciones, así que va a estar a pleno en estas diez fechas. Es un evento que lleva un año de preparación y construcción y armado de los vestuarios y carrozas".