Tras 15 años de relación, Jazmín Stuart confirmó que se separó

"Yo estoy separada ahora", le confirmó Jazmín Stuart a Pampita en su ciclo Pampita Online.

La actriz tomó por sorpresa a la conductora quien había indagado en el presente amoroso de la actriz. "Ay, perdón, no sabía nada. ¿Ya estás separada?", continuó la top un poco incómoda y a la vez sorprendida.

"Bueno, fue después de 15 maravillosos años, pero todo bárbaro. No hay problema. Fue hace un año más o menos y en muy buenos términos. Descubrí que la familia se puede reformular, que los vínculos se pueden transformar, que nada implica una ruptura. Fue un camino muy pacífico”, le respondió Stuart muy calma sobre su ruptura con el chef Mauricio Masajnik (47), con quien tuvo a su hijo Manuel de 9 años.

“No lo viví como un fracaso, no hubo duelo. Hubo muco tiempo de procesarlo. Lo hicimos juntos, para mí lo más importante es que transformemos la idea de la familia. Antes era un drama y me parece que no tiene que ser así. Quince años es un montón, es súper lindo”, agregó al respecto.

Por último, la actriz de Tu parte del trato, reflexionó: "Mi corazón está hermoso, muy entregado al trabajo, a mi hijo y a mí. Uno no controla nada, el amor es un rayo que te cae, pero después de una relación tan larga, me parece que está bueno tener un momento para uno”.