Tras pasar varios días internado, finalmente el doctor Alberto Cormillot recibió el alta y regresó a su casa donde deberá descansar para recuperarse y poder volver a sus actividades habituales. Acompañado de su esposa Estefanía Pasquini, el famoso nutricionista pasó por la clínica CEMIC donde estuvo en observación y se le realizaron todos los estudios médicos pertinentes para conocer su cuadro clínico.

¿Qué diagnóstico recibió Alberto Cormillot durante su internación?

Luego de recibir el alta y ya en la tranquilidad de su hogar, Alberto Cormillot contó en detalle qué fue lo que tuvo y que le dijeron los médicos. Y lo hizo en su programa, Cuestión de peso, donde, en diálogo con Mario Massaccesi, respondió a todas las preguntas sobre su estado de salud y llevó tranquilidad a sus seguidores.

Alberto Cormillot conto todos los detalles de su internación

Cormillot comenzó el relato contando por qué se había acercado a la guardia del centro médico el último fin de semana. “Me Salió un moretón enorme y no recordaba ningún golpe” contó el nutricionista. La preocupación se generó como consecuencia de la sorpresiva aparición de una gran placa de edema de unos diez centímetros y la duda era si había sido producida por un golpe involuntario, que podría generar una concentración superficial de sangre o por un problema mayor de plaquetas.

Cormillot acompañado por su esposa Estefanía Pasquini durante la internación

Tras conocerse los resultados de los estudios de rigor que le realizaron en el CEMIC, finalmente y para alivio de sus seres queridos se descartó una trombosis. “Tal vez me di un golpe jugando con Emilio que no advertí” ,dijo Cormillot. Y amplió: “Me hicieron un ecodopler y estaba perfecto, por suerte era todo superficial, nada que ver con una trombosis, no tenía dolor, pero tenía la pierna hinchada”

Alberto Cormillot junto a su esposa y su hijo Emilio

Volviendo unos segundos al piso, Massaccesi le preguntó a la esposa del doctor, la también nutricionista Estefanía Pasquini, por qué se había asustado ante la aparición de moretón y ella respondió sin dudar: “porque lo amo”. Recientemente, había publicado un video en redes sociales, donde se la escuchaba indignada por algunos comentarios maliciosos sobre ella, mostrando a Cormillot recostado en una camilla de buen ánimo y sonriente.

Finalmente, Alberto Cormillot resumió su cuadro médico tras la internación en una breve frase: “fue un gran chichón”. También contó que los médicos le ordenaron hacer reposo por 48 horas, ponerse eventualmente hielo en el golpe y evitar hacer actividad física por dos semanas. Recomendaciones que aclaró va a cumplir al pie de la letra porque según sus propias palabras: “la maquinaria llegó hasta acá porque la cuido”.

Parece que, tras el susto y la posterior internación, el doctor Alberto Cormillot pasará las fiestas con salud, en su hogar y junto a su familia.