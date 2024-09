La familia de Alberto Cormillot. muy famosa por las participaciones del experimentado médico y su hijo Adrián Cormillot, atraviesa momentos turbulentos y una dura interna familiar que trascendió a los medios especializaos en espectáculos. La hija del nutricionista, Renée Cormillot, brindó una entrevista 'Intrusos' de América TV y allí reconoció que no tienen ningún tipo de vínculo con Estefanía Pasquini, madre de su hermano menor Emilio y pareja de su padre.

Lo cierto es que el pequeño está pronto a cumplir 3 años, más precisamente el 17 de septiembre, y la segunda de las descendientes de Cormillot no estaría presente por las diferencias que mantiene con su madrastra. Una de las consultas realizadas a Renée había sido si tenía relación con su hermano pequeño y manifestó que no debido a problemas personales. Cabe recordar que la mujer posee problemas de fertilidad, realizó tratamientos (su padre hizo uno para tener a Emilio), tuvo varias operaciones de útero, fecundaciones in vitro y también manifestó sufrir el maltrato relacionado a la adopción en Argentina.

Una por una, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini respondieron las acusaciones de Renné Cormillot: "Hay una cosa de celos, que es normal"

En este contexto, 'Intrusos' buscó investigar y conocer más acerca de este conflicto familiar de los Cormillot que se posiciona alto en la agenda de los medios de espectáculos. Es por eso que la palabra del médico especialista en nutrición es una de las más buscadas tras lo que fueron las declaraciones en este mismo programad e su hija, Renée Cormillot.

"Algo que puede pasar en cualquier familia se transformó en escándalo gracias a los medios y me da mucha pena", comenzó diciendo Alberto Cormillot ante la pregunta del cronista. Una de las primeras acusaciones de la mujer había sido de que Estefanía Pasquini estaría obsesionada con el dinero, mientras que los Cormillot tienen economías separadas, según confirmó Renée. "¿Qué obsesión puedo tener si lo primero que se me planteó es que 'mis hijos quieren quedarse tranquilos, vamos a firmar que le queda para ellos'?. Y mi respuesta fue 'listo, ya está', fue la contestación que dio la actual esposa del doctor. Posteriormente, Alberto destacó que su pareja 'es más pudiente'.

Otra de las menciones que había realizado la hermana de Adrián y Emilio Cormillot fue que dejó de tener trato con Pasquini cuando su padre estuvo internado. El experimentado nutricionista reconoció que la primera internación estuvo programada, mientras que su compañera de vida manifestó que "estábamos los tres descompuestos y decidí no decir nada para no preocupar a mi mamá". Además, Alberto Cormillot dejó en evidencia que entre ellos dos la discordia no es un tema de conversación.

Renée Cormillot, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini.

Por otro lado, uno del os dichos más fuertes de Renée se relaciona con que siempre su padre tuvo parejas más jóvenes y 'que él cumple años, pero como que sus parejas no". En consonancia a a esto, el médico mencionó: "Entre nosotros no se nota la diferencia de edad y experiencia". Luego, la mujer había continuado con los acusaciones y expresó que su madre era la que siempre mantenía unida a la familia, por lo que su progenitor profundizó: "¿Vos conocés muchos matrimonios en los que el señor tenga 80 y tantos años y la mujer 30 años en el que los hijos no se pongan celosos?. Hay una cosa de celos, que es normal. Se equivocó".

BL