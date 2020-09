Tras las acusaciones de una marca, Christian Sancho: "Estoy sorprendido y dolido"

La semana pasada Christian Sancho se consagró como nuestro chico de tapa, allí el modelo reveló que está separado de Vanesa Schual, la madre de su hijo, Gael, tras 11 años de relación. Además, contó que apuesta “por la diversidad sexual” y declaró: “Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre y el sexo”.

La polémica se generó dos días después de la publicación, cuando la empresa de ropa interior Lody informó a través de Instagram que se terminaba el contrato que la unía al actor, una de sus figuras más importantes. Al ver esto, muchos usuarios de dicha redes sociales manifestaron su desacuerdo ante la acción de la firma.

“El contrato que nos unía al modelo Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad. Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivada por nuevos emprendimientos que ha declarado el Sr. Sancho, al cual le auguramos el mayor de los éxitos”, aseguró el comunicado de la empresa, que horas después fue eliminado.

En comunicación con CARAS, Sancho habló y se defendió: "La empresa me contacta para una campaña que era imposible de firmar. Entonces le dije que prefería esperar y no acepte. Eso fue el 31 de agosto. Después, el dueño me llamó para ofrecerme otra cosa que íbamos a firmar la semana pasada. Pero dejaron de tener contacto con nosotros tras la tapa de Caras", comenzó diciendo.

"Me enteré por Damián Rojo que Lody habia subido una placa agradeciendo por mis servicios. Con nosotros cortaron comunicación después de la tapa. No sé si fue casualidad o causalidad", aseguró el modelo con una notable angustia en su voz.

Al enterarse de este semejante revuelo, Christian manifestó que está: "Estoy sorprendido y dolido". Ahora el reconocido modelo se encuentra a la espera de una charla con las partes correspondientes.