Marcelo Tinelli está armando su nuevo proyecto laboral que, a pesar de no tener nada confirmado, marcaría el regreso del Bailando por un sueño.

Pero en medio de las especulaciones, el conductor se encargó de anunciar a quién quiere entre sus filas para poder armar el staff de bailarinas: a Momi Giardina.

En medio de rumores de romance entre ellos, Marcelo Tinelli se la jugó y aseguró que está dispuesto a contratar a la bailarina para que sea parte de este misterioso proyecto que aún no salió a la luz.

Tras rumores de romance, Marcelo Tinelli convocó a Momi Giardina al Bailando

El cabezón respondió un mensaje de "Pulpo" Díaz, productor de Nadie dice nada en Luzu TV y aseguró que le gustaría que forme dupla con Momi. "Pulpo, si Marcelo Tinelli hace el bailando fijate de no entrar así a la pista", le dice Momi en su cuenta de Instagram a lo que Marcelo respondió: "Muero por esta pareja en el bailando. El pulpo la rompe y vos Momi no seas chanta, acompañalo, sin excusas. La pareja de Nadie Dice Nada".

Qué dijo Momi Giardina de su romance con Marcelo Tinelli

Después de algunas versiones, Momi Giardina se animó a hablar del presunto amorío con Marcelo Tinelli.

Los rumores empezaron a correr cuando el animador compartió un video desde su casa con un grupo de personas, entre los que estaba la morocha. "No soy la novia de Marcelo TInelli", comenzó contundente la columnista de Nadie dice nada. "Era Feudale, Marce no se desprende de Feudale. Te lo puedo asegurar", dijo.

Momi Giardina

"La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance", agregó luego.