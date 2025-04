Tras separarse de Camila Cavallo, Mario Guerci disfrutó de unas vacaciones soñadas en Brasil

Mario Guerci dice que veranear en Buzios es un placer por varios motivos: allí vive su tío, Carlos Guerci, y tanto el modelo y actor, como su hijo Mirko (14), su hermano, sus primos y sobrinos no dudan en visitarlo y vacacionar en sitios paradisíacos.

Este verano, el modelo ya separado de Camila Cavallo lució su físico increíble en las soñadas playas y habló tanto de su presente sentimental, como de estas vacaciones junto a sus seres queridos.

“Me gusta todo, la onda con que te reciben, su gente, sus playas, sus comidas. Además, venir a lo de mi tío es una fiesta, literal. El, su mujer Shana y su hija Milla nos hacen sentir como en casa. En esta oportunidad, la agencia PG Travel y May Ariadna nos coordinaron todas las actividades", contó Mario.

Mario Guerci confesó cómo se siente tras su ruptura amorosa, en su viaje a Brasil.

Qué dijo Mario Guerci sobre el final de su relación con Camila Cavallo

"Esta es una etapa difícil. La verdad que me costó y me cuesta la separación, se me está haciendo larga. Sigo enamorado y no me da vergüenza decirlo. Estoy en la lucha. La vida misma. La extraño un montón, Cami es una compañera excelente y una persona maravillosa. Es un momento de duelo, aunque uno pueda tener buenos amigos y una familia que contiene mucho”, expresó el modelo, abogado y conductor.

El modelo y actor también se refirió a la relación con Mirko, su hijo de 14 años.

Mario asegura que para mantener su físico hace mucha actividad, anda en bici, va al gym, juega al polo, hace natación y se alimenta bien. “Como bien y no me privo de nada: le entro a las pastas, hamburguesas, pizzas y al asado, pero al día siguiente regulo. En un tiempo me obsesioné con el tema físico y también con ‘mi actor’. Y fue positivo porque logré trabajar como actor, lo cual no resulta fácil y más aún cuando existe el prejuicio de que sos modelo”, dijo.

Según detalló, Mario pasa mucho tiempo con su hijo Mirko, transitando su adolescencia y tratando de bajarle una línea que lo haga buena persona. “Aprendo todos los días a ser un mejor padre. Mirko es un excelente hijo, sobrino, nieto, amigo y persona. Este 2025 es el primer año que mi padre Mario ya no está conmigo, pero si pudiera volvería a elegirlo”, concluyó.