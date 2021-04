Jimena Barón confesó la "trampa" que le hizo a sus fans durante su ausencia en las redes

Jimena Barón volvió con todo a las redes sociales y no se calla más. Después de nueve meses de ausencia, "La Cobra" respondió sin filtro a sus seguidores sobre este "exilio mediático".

En medio de la presentación de su nuevo tema, Flor de involución la diosa contó la "trampa" que hizo mientras no publicaba en su Instagram sus ya reconocidas Stories.

"¿Fue necesario desinstalar las redes o simplemente las tenías ahí y no le dabas bola?" le consultó un seguidores y Jimena Barón reveló su secreto: "Desinstalé todo, después bajé Instagram y abrí mejores amigos porque me gusta atormentar a los chicos que me gustan", respondió.

Luego, la cantante contestó sobre cómo se siente en su regreso al mundo 2.0 y disparó: "La misma boluda de siempre".

Jimena Barón reveló quiénes son sus nuevos candidatos

En su regreso, Jimena Barón también confirmó que terminó su relación con Tucu López, después de seis meses de noviazgo.

Ahora, sobre su presente amoroso la artista aseguró que no tiene ningún candidato a la vista. "Ninguno, ningún interés", dijo y sobre sus constantes desilusiones en el amor sus seguidores indagaron. "¿Te volvieron a romper el corazón?" le consultaron y ella tiró: "Creo que ya no tengo".