Tras terminar con Wanda Nara, L-Gante destruyó a Mauro Icardi: "Él es muy chistoso"

L-Gante había mantenido un silencio prudente desde que comenzó su relación amorosa con Wanda Nara. En ese momento, el cumbiero decidió no intervenir en el conflicto que la modelo mantenía con Mauro Icardi, su exesposo.

Sin embargo, tras la confirmación de su separación de la mediática, el cantante de RKT decidió romper el silencio y habló sobre la polémica interacción por mensaje que el deportista y él tuvieron recientemente.

L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi

L- Gante aseguró que Mauro Icardi le mandó un mensaje

Fue en una entrevista reciente con Intrusos donde el compositor habló sobre su separación de Wanda Nara, que generó un gran revuelo en los medios. Además, compartió detalles de una conversación que tuvo con Mauro Icardi, con quien se rumorea que tiene una relación tensa.

"Si, fue muy tranquilo, muy sano. Fue un distanciamiento y ahora estoy en lo mío, con mis amigos y el equipo de trabajo preparándome para un show que vamos a tener el 12 en Balneario 13. Nos distanciamos amablemente por decisión de los dos, y tal vez nos ayude a superar los problemas personales", explicó.

También agregó: "Nos seguimos hablando, no tenemos nada malo, ni nada por qué pelear. Quizás ahora vuelvo a Buenos Aires y me tomo unos mates con ella. Capaz en algún momento puede llegar a pintar la lágrima, pero en ese momento tenía cosas que hacer y no tenía tiempo para llorar".

L-Gante y Wanda Nara

Es de público conocimiento los chats que se filtraron entre la modelo y el jugador de Galatasaray. En estas conversaciones, el futbolista quedaba expuesto, ya que en más de una oportunidad habló de manera negativa sobre el referente de cumbia ,por este motivo, se rumoreaba que entre ellos no existía una buena relación. Para sorpresa de muchos, el exponente del género 420 se refirió a la supuesta rivalidad que mantiene con Icardi y expresó: "Siempre me escribió para desearme lo mejor, para jugar a la pelota, para comer algo. Yo lo entiendo, él es muy chistoso".

Pese a que la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue creciendo, L-Gante dejó en claro que entre él y el exesposo de la modelo no existe ningún tipo de rivalidad, aunque estos rumores se escucharon en más de una oportunidad.

A.D