En medio de las tensiones entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, L-Gante parece haber optado por el silencio público, aunque no por la indiferencia. Loa rumores de crisis entre el cantante de cumbia 420 y la mediática cobraron fuerza en los últimos días, y las publicaciones del músico en redes sociales no hicieron más que alimentar las especulaciones.

Todo comenzó cuando trascendió que Wanda habría enviado un mensaje de Año Nuevo a su exesposo, Mauro Icardi, lo que desató sospechas sobre un posible intento de reconciliación. Según Karina Iavicoli, panelista de Intrusos, este gesto habría generado un malestar en L-gante, quien además estaría incómodo con la atención que Wanda dedica a su disputa mediática con Icardi y la China Suárez.

Los posteos de L-Gante encienden las alarmas: ¿Problemas en el paraíso?

En este contexto, el cantante compartió en su cuenta de Facebook una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré. Mi paz mental ya no es negociable”. Poco después, sumó otra reflexión en tono filosófico: “Busquen con quien progresar, no con quien perder el tiempo”.

Mientras tanto, en su cuenta de Instagram, L-Gante mostró su lado más familiar al publicar una tierna fotografía junto a su hija Jamaica, dejando entrever que su prioridad en estos días es su bienestar personal y su vínculo con sus seres queridos. Su madre, Claudia Valenzuela, también aportó datos reveladores al afirmar que el cantante no pasó año Nuevo con Wanda en Punta del Este porque “quería estar tranquilo en General Rodríguez con su familia”.

L-Gante con Jamaica

Estos gestos refuerzan la idea de que L-Gante busca alejarse de los conflictos mediáticos que suelen rodear a Wanda, apostando a preservar su tranquilidad y enfocarse en su paz mental. Por ahora, ninguno de los dos se pronunció directamente sobre los rumores de crisis, dejando abierta la posibilidad de que la relación atraviese un momento delicado.

N.L