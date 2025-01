Tras una discusión violenta, Cata Gorostidi de Gran Hermano confirmó su separación de Joel Ojeda

En una noticia que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, Cata Gorostidi y Joel Ojeda de Gran Hermano anunciaron su separación tras una relación que siempre había sido vista estable y cálida. La confirmación llegó a través de una nota de la exjugadora en LAM, donde dio detalles de su ruptura amorosa.

En el programa, Catalina confirmó la separación y compartió algunos detalles sobre el proceso: “Estoy re triste. No hay terceros en discordia. Me ha revisado el teléfono un montón de veces. Los dos seguimos muy enamorados, pero veníamos con muchas peleas y celos. Tuvimos una discusión bastante violenta el 30”.

Cata Gorostidi

Los detalles sobre la ruptura de Catalina Gorostidi y Joel Ojeda

Cata Gorostidi y Joel Ojeda siempre se destacaron por su química y complicidad. La pareja solía compartir detalles de su vida juntos en las redes sociales, donde eran muy queridos por su autenticidad y cercanía. Por eso, la noticia de su separación resultó impactante para quienes los seguían de cerca.

En su participación en el programa LAM, Catalina confirmó la separación y compartió algunos detalles: “Veníamos con muchas peleas, muchos celos de parte de los dos. El cansancio de tantos celos te lleva a tratarte mal y no bancarte un montón de cosas de la convivencia”.

“El 30 de diciembre discutimos y el 31 lo termine pasando sola: la verdad que me sentía tan mal que no tenia que festejar nada. Brinde sola con mis perros”, detalló la exjugadora de Gran Hermano sobre cuándo decidieron poner punto final a su relación con Joel

En un instante, Laura Ubfal insinuó que el modelo tendría envidia del progreso laboral de su exnovia, a lo que Cata respondió: “No creo que él tenga celos, él siempre me apoyo en todo lo que quise hacer. Por ahí no comparte el medio, o programas como LAM”.

Asimismo, aclaró que el deseo de Joel era otro: “Él entro en Gran Hermano por la experiencia y yo entre para estar acá, en frente a cámara para laburar”.

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda

Asimismo, la médica relató un hecho totalmente doloroso que hizo su expareja: “Ayer había venido a llevarse sus cosas de la casa, hablamos 5 horas y él me dijo que me amaba y que no me quería dejar. A la noche yo me fui a la casa de mi familia, entonces me empezó a chicanear porque se quedó a dormir a la casa de su mejor amiga, que le llena la cabeza en contra mío”.

En un año donde las separaciones de parejas del espectáculo han sido noticias recurrentes, el anuncio de Cata Gorostidi y Joel Ojeda de Gran Hermano se suma a una lista que incluye a otras figuras destacadas.

N.L