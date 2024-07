Catalina Gorostidi se vio en vuelta en una gran polémica luego de la gran final de Gran Hermano, ya que comenzaron a surgir unas fuertes acusaciones en su contra en las redes sociales, algunas viejas y algunas más recientes.

Tras su participación en el reality de Telefe, al parecer la exhermanita no podría volver a trabajar al Hospital Zonal de Caleta Olivia donde estuvo en tiempos de pandemia debido a estos tweets que resurgieron tras el final del ciclo.

Tanto en Facebook como en "X", aparecieron denuncias por robo y estafa contra la ex participante. El primero fue el de Alejandra Marcela Brito quien escribió a fines de agosto de 2020 que "tengan cuidado con esta estafadora que es médica del Hospital Zonal de acá en Caleta Olivia", y sumó que "se llama Gorostidi".

Uan de las denuncias que recibió Catalina Gorostidi.

Pero eso no es todo, ya que la mujer detalló la supuesta estafa que protagonizó Catalina Gorostidi: "Esta desquiciada estafó a varios comerciantes de la zona. A mis tíos, que tienen un almacén frente al Hospital, les hizo casi 150 mil en mercaderías porque 'tenía que abastecerse' por la pandemia. Al principio pagaba y luego se hizo la boluda y parece que se escapó a Córdoba. Le quedó debiendo a muchas personas. Encima una maltratadora. Le gritó de todo a mis tíos y no les pagó. Acá les dejo la cara de la doctorcita y que no les vuelva a ocurrir".

Otras denuncias que recibió Catalina Gorostidi en las redes

En "X", también aparecieron varios cuestionamientos contra la médica. Entre ellas estaba el perfil de Paola Alejandra Herrera quién escribió: "Mirá dónde te vengo a encontrar. Soy de Caleta Olivia, ¿te suena? Che, vení a pagar lo que debés en el kiosco frente al hospital donde trabajabas. Otra cosita, ¿soltaste la relación toxi con el doc? Besitos, india tehuelche".

Los tweets contra Catalina Gorostidi.

Por último, Catalina Gorostidi recibió una denuncia de otra cuenta que reveló un supuesto maltrato al personal del hospital: "En Santa Cruz y Chubut te echaron del Hospital Zonal por tratar mal a todo el personal. Y como pediatra no servías para nada. Sos groncha, groncha, pero groncha. Así tenés el cartel en el Hospital. Persona no grata en Santa Cruz".

J.C.C