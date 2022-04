Tucu López enfrentó a Guido Zaffora para defender a Luciano Castro

Tucu López defendió a Luciano Castro y se refirió a la relación que mantiene con Flor Vigna.

La pareja de Sabrina Rojas mantiene un vínculo cercano con el actor y no tuvo pruritos a la hora de defenderlo cuando Guido Zaffora lo tildó de celoso. "Estamos hablando de tu familia y no quiero tener problemas. ¿Vos te creés que Luciano Castro no es celoso?", le dijo el periodista en Es por ahí, el programa que conduce en América.

Tucu López defendió a Luciano Castro.

Todo comenzó cuando Guido comentó que Castro podría sentir celos por El último pasajero el programa que Flor Vigna va a conducir con su ex, Nico Occhiato.

"Yo que lo vivo pegado, día a día, son una pareja espectacular que está teniendo un momento maravilloso", dijo el Tucu López para bancar a Luciano Castro. "Los veo muy felices a los dos y súper sanos", disparó.

Tucu López y Sabrina Rojas hablaron de su familia ensamblada

Tiempo atrás, Sabrina Rojas y Tucu López hablaron en exclusiva con CARAS sobre la familia ensamblada que lograron conformar con Luciano Castro y Flor Vigna.

La actriz habló de cómo recibieron sus dos hijos, Esperanza y Fausto, a Vigna. "Yo como mamá lo que más quiero es que ellos la pasen bien en donde estén. Este verano pasamos Navidad con Luciano y nuestros amigos de Mar del Plata, y año nuevo se sumó Flor", contó Sabrina.

Luciano Castro con Sabrina Rojas y sus hijos.

"Estamos contentos de que nuestras parejas también se copen y les parezca natural. La idea es cuidar ese ensamble para que podamos disfrutar, y no sea solo con papá, o solo con mamá. Está buena la armonía porque vamos a ser familia toda la vida", agregó.