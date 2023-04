Amalia Granata reveló cómo blanqueó su hija Uma la relación con su novio: “Ella le decía ‘exclusivo’”

Uma Fabbiani celebró su cumpleaños el pasado fin de semana, en una espectacular fiesta en la que la joven bailó y disfrutó toda la noche con sus amigos y familiares. Luego del inolvidable festejo, la hija de Amalia Granata estuvo presente con su madre en el piso de LAM para hablar de todos los detalles de su vida, como sus pretendientes y la relación con su papá, el Ogro Fabbiani.

Si bien en el ciclo de América estaban muy interesados por conocer cómo están las cosas entre ella y su padre, Ángel de Brito decidió preguntarle a Uma Fabbiani una picante pregunta que incomodó a la joven: “¿El novio estaba?”.

Uma Fabbiani y Amalia Granata.

“No tengo”, lanzó rápidamente la hija de Amalia Granata para evadir al conductor. Sin embargo, la filosa Yanina Latorre no tuvo piedad y retrucó: “Sí tenés... hay una cosita ahí”.

Fue en ese momento que la diputada de Santa Fe reconoció la vergüenza que sentía Uma Fabbiani en ese momento y decidió hacerse cargo y explicar la relación de su hija con un chico. “Ahora pasó a la categoría novio porque antes estaba en otra. Ella le decía ‘exclusivo’ que es como con el único que chapaba y ahora pasó a ser novio”, expresó Granata, en términos que parecían haber salido de la boca de su hija, dados los modismos que empleó.

Uma Fabbiani y Amalia Granata.

Los periodistas no dejaron tranquila a Uma Fabbiani y quisieron saber inmediatamente todo sobre su pretendiente. “Es como siempre. Se pregunta si querés o no estar de novio. Dependiendo de cada relación esto se da más rápido o no”, comentó en un tono muy maduro, agregando: “Yo me siento enamorada”.

Qué dijo Uma Fabbiani sobre la ausencia de su papá en su cumpleaños de quince

Más allá de ser una noche de celebración y alegría, la ausencia del Ogro Fabbiani en el cumpleaños de su hija fue toda una sorpresa. Es por eso que al estar presente en LAM, las angelitas no pudieron evitar consultarle por esto.

Uma Fabbiani y Amalia Granata no se mostraron muy cómodas hablando sobre el tema, por lo que decidieron no tocarlo. Sin embargo, la joven de quince años lanzó una picante declaración: “Hace dos años que no hablamos. Prefiero dejarlo en privado, pero él no lo hizo. Siento que hubiera sido mejor si lo dejaba en privado porque fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes que el posteo, como decirme feliz cumpleaños, pero bueno...”.

