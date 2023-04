El conflicto entre Uma Fabbiani, el Ogro Fabbiani y Amalia Granata parece no dar tregua, luego de la ausencia del ex futbolista en la fiesta de 15 de su hija y el descargo que realizó en Instagram, la polémica estalló. En medio del escándalo, Uma junto a su madre, estuvieron invitadas en LAM, donde hablaron sobre su celebración y algunos aspectos importantes en la vida de la joven, pero no decidieron profundizar sobre las últimas declaraciones de su padre.

Cabe recordar que, el Ogro apuntó duramente contra Amalia Granata, tras revelar que supuestamente fue decisión de la diputada que no estuviera presente en los 15 de Uma: "Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir, que fue la de Amalia’’, explicó Estefi Berardi, a raíz de los mensajes que le había mandado el ex futbolista.

Amalia Granata y Uma Fabbiani

No obstante, en una entrevista con Intrusos, Uma tomó la iniciativa, pesé a que en reiteradas ocasiones aclaró que no quiere que este problema este en el ojo público y contó su verdad: "Mamá no me dice nada, no me llena la cabeza. Soy bastante grande para tomar mis propias decisiones", aseguró.

A su vez, la adolescente reveló que hace casi dos años no comparte un vínculo con su padre y que la decisión sobre que el Ogro no esté presente en su fiesta de 15, fue de ella y no de Amalia Granata, y añadió: ‘’Después del posteo que hizo, que fue innecesario, no tuvimos contacto’’.

Ogro Fabbiani

Finalmente, Uma compartió un dato escalofriante sobre su relación con el Ogro Fabbiani y cómo le afectó: ‘’Puede ser que el tema en algún momento me afectara, llegué a tener depresión, pero por suerte, lo trabajé en terapia y pude salir adelante", concluyó.

Qué dijo el Ogro Fabbiani sobre su relación con Uma Fabbiani

En Mañanísima, Estefi Berardi logró comunicarse con el Ogro y durante el programa, empezó a leer los mensajes que le había mandado el ex futbolista: ''‘'Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo, ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd… en la cabeza'".

D.M