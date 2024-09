Uma, la hija de Amalia Granata y su expareja, el exfutbolista Cristian "El Ogro" Fabbiani, dejó Argentina para iniciar una nueva etapa en su vida. La joven de 16 años ya aterrizó en Gran Bretaña, donde realizará un intercambio estudiantil. A través de sus redes sociales, su madre expresó la mezcla de emociones que siente por su partida, manifestando tanto alegría como sensibilidad ante este importante cambio.

La hija de Amalia Granta se despide de Argentina

Visiblemente emocionada, Amalia Granata acompañó a su hija hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, compartiendo una serie de fotos que reflejan el emotivo momento antes del embarque. Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, muestran la despedida con un aire dulce y melancólico.

El emotivo post que Amalia Granata le dedicó a su hija Uma.

En una de las publicaciones, madre e hija aparecen abrazadas y sonrientes. Con un toque de nostalgia, Amalia escribió: "¡Basta de crecer! ¡Mi chiquita! ¡Te amo!". Acompañó el mensaje con el hashtag #Intercambio, aclarando que el viaje de Uma es temporal y esta relacionado con su formación académica.

Leo Squarzon, Uma y Amalia Granata en Ezeiza.

En otro post, la periodista agregó: "¡Y se nos va la nena a estudiar! Gran Bretaña, Uma". Las fotos muestran a Uma junto a Amalia y su esposo, Leo Squarzon, en los últimos momentos antes de la partida.

En ese posteo, una de las fotos que subió se puede ver a Uma con sus compañeros de escuela, quienes también hará el intercambio y estudiarán en Gran Bretaña.

Así reaccionó el Ogro Fabbiani frente al viaje de su hija Uma

Por otro lado, es importante mencionar que su padre, el actual director técnico de Deportivo Riestra, no estuvo presente en la despedida de Uma. Mientras su madre y su padrastro la acompañaban con emoción en Ezeiza, Fabbiani compartió en sus redes sociales una imagen en la que se lo ve recostado en un sillón viendo un partido de fútbol. "Huracán vs. Lanús", escribió el exfutbolista, quien se distanció de su hija hace cuatro años.

La reacción del Ogro Fabbiani a la despedida de su hija Uma

"No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos cuatro años. Yo pienso que la gente no cambia", había comentado Uma en una entrevista.

El motivo del viaje es un intercambio estudiantil que permitirá a Uma estudiar en Gran Bretaña junto a sus compañeros de colegio. Aunque Amalia Granata no compartió muchos detalles sobre el programa, dejó claro lo mucho que extrañará a su hija durante su estadía en el país europeo.