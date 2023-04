Uma Fabbiani festejó su cumpleaños de quince el pasado fin de semana. Se trató de un mega evento rodeada de sus más queridos familiares y amigos. Sin embargo, su padre, el Ogro Fabbiani, no estuvo presente y los rumores apuntaron a un posible distanciamiento entre ambos.

Así lo confirmó la misma Uma, quien estuvo presente en LAM para hablar de la fiesta y reveló: “Hace dos años que no hablamos. Prefiero dejarlo en privado, pero él no lo hizo. Siento que hubiera sido mejor si lo dejaba en privado porque fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes que el posteo, como decirme feliz cumpleaños, pero bueno...”.

Uma Fabbiani y Amalia Granata estuvieron en LAM.

Frente a toda la situación, el Ogro decidió no quedarse callado y dio su versión de la historia y explicó cómo es su vínculo actual con Uma Fabbiani. Karina Iavícoli fue quien lo contactó por chat y el DT de Deportivo Merlo respondió: “Le escribo todos los días y no me responde”.

“Tengo que tener paciencia”, continuó Fabbiani, mostrándose muy perseverante ante este difícil momento que está atravesando en su relación con Uma Fabbiani. “Es lo más lindo que tengo, pero el tiempo siempre pone la verdad sobre la mesa. Así que voy a seguir trabajando”, agregó, haciendo referencia a sus declaraciones en las que acusaba a Amalia Granata de ser la causante de todo este problema.

Uma Fabbiani celebró sus quince años.

La hermana del Ogro Fabbiani apoyó a Uma Fabbiani tras el escándalo con su padre

Luego de la entrevista en LAM, la hermana del ex futbolista decidió enviarle un mensaje a su sobrina, Uma Fabbiani. A través de su Twitter, Yésica Fabbiani le dedicó unas sentidas palabras. “La madurez que tiene Uma es increíble”, comenzó escribiendo.

Yésica Fabbiani le mandó su apoyo a Uma Fabbiani.

“Orgullosa de la mujer en la que te convertiste y en lo buena persona que sos. Siempre mi persona favorita”, concluyó, dejando en claro que la apoya en todo momento y que la ama muchísimo, pese a las diferencias que separan al Ogro Fabbiani de su hija Uma.

H.O